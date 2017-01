Dobînzi mai mari la rezervele minime obligatorii în lei şi euro

Banca Naţională a României (BNR) a majorat rata dobînzii pe care o plăteşte băncilor comerciale la sumele constituite în rezerve minime obligatorii în lei de la 3,30% la 3,35% pe an, creşterea fiind mai amplă în cazul rezervelor în euro. Astfel, sumele constituite în rezerve minime obligatorii în euro de către băncile comerciale vor fi remunerate de către banca centrală cu o dobîndă anuală de 1,65%, în creştere cu 0,1% faţă de perioada precedentă. La rezervele minime în dolari, dobînda plătită de BNR rămîne aceeaşi, de 0,80% pe an. Noile dobînzi se aplică începînd cu perioada 24 iunie - 23 iulie 2008. Ultima modificare a ratei dobînzilor acordate băncilor comerciale pentru sumele constituite în rezerve minime obligatorii a fost efectuată de BNR în luna mai, cînd dobînzile au fost majorate la lei, reduse la dolari şi menţinute la euro. Reamintim că băncile sînt obligate să depună la BNR, pînă pe 23 ale lunii, 20% din pasivele în lei, respectiv 40% din pasivele în valută, cu scadenţa reziduală mai mică de doi ani, sub formă de rezerve minime obligatorii. Pentru pasivele cu scadenţa reziduală mai mare de doi ani, băncile trebuie să constituie lunar rezerve de 20% din pasivele în lei cu clauză de rambursare anticipată, în vreme ce pentru pasivele în monedă naţională fără o astfel de clauză nivelul este de 0%. Pentru pasivele în valută cu scadenţa reziduală mai mare de doi ani, băncile trebuie să constituie lunar rezerve de 40% din nivelul acestora, indiferent dacă au sau nu clauză de rambursare anticipată. Nivelul rezervelor minime obligatorii la pasivele în lei a fost modificat ultima oară în iulie 2006, de la 16% la 20%, în vreme ce nivelul ratei rezervelor la pasivele în valută a fost majorat în martie 2006, de la 35% la 40%.