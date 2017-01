Dobînzi majorate la certificatele de depozit cu cupoane Alpha Bank

Alpha Bank a majorat dobînzile plătite la certificatele de depozit cu cupoane, în lei, pînă la 12,25%, pentru scadenţele de şase şi nouă luni, iar pentru clienţii studenţi şi pensionari aplică o rată şi mai înaltă, de 12,75% pe an. De asemenea, banca a crescut la 6% pe an dobînda la certificatele de depozit în euro cu scadenţă la şase luni, studenţii şi pensionarii încasînd şi în acest caz de o dobîndă uşor mai ridicată, de 6,25% pe an. Pentru depozitele la termen cu scadenţă mai mare de trei luni, cît şi pentru Certificatele de Depozit cu Cupoane studenţii şi pensionarii vor beneficia de rate de dobîndă majorate cu 0,50% pentru lei şi 0,25% la euro şi dolari. La depozitele la termen, cea mai mare rată în lei plătită deponenţilor este pentru scadenţa la şase luni, respectiv 10,25% pe an (10,75% pentru studenţi şi pensionari). Termenele pe care se pot constitui certificatele de depozit sînt de 3, 6, 9 sau 12 luni, în funcţie de opţiunea clientului. Fiecare certificat este emis pentru o singură valută şi conţine un număr de 16 cupoane valorice, cîte 4 pentru fiecare dintre cele 4 niveluri valorice: 500 / 1.000 / 2.500 / 5.000 de lei sau 250 / 500 / 1.000 / 5.000 de euro sau dolari.