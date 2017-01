Dobînzi majorate la creditele RIB în lei

Romanian International Bank (RIB) a majorat dobînzile la creditele în lei acordate persoanelor fizice cu valori cuprinse între 0,5 şi 3%, iar pentru firme, cu maximum 2%. În funcţie de termen, dobînzile au urcat cu 0,5% în cazul creditelor în lei pe termen lung, cu 1% pentru cele pe termen mediu şi cu 3% pentru cele pe permen scurt. Pentru creditele în valută, dobînzile au rămas neschimbate. Dobînzile practicate de RIB pentru creditele de pînă la un an sînt 16% pe an pentru lei şi 11% pentru dolari şi euro, iar pentru împrumuturile pe termen mediu, de 1-5 ani, de 16,5% pentru lei şi 12% pentru dolari şi euro. De asemenea, RIB percepe o dobîndă de 17% pentru creditele în lei pe termen lung, de peste cinci ani, şi de 13% pentru cele în euro şi dolari. Pentru persoanele fizice, limita maximă finanţată se ridică la nivelul unui grad de îndatorare a clientului de pînă la 70%. Pentru persoanele juridice, RIB a majorat dobînda la creditele în lei, pe termen scurt, cu 2%, iar pe termen mediu şi lung, cu 1,5%, respectiv 1%. Pentru creditele în euro şi dolari, banca a decis să menţină constant nivelul dobînzilor. RIB percepe o dobîndă de 16,5% pentru împrumuturile în lei de pînă la un an, de 17% pentru cele pe termen mediu şi de 17,5% pentru creditele pe termen lung.