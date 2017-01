Dobînzi majorate la depozitele CEC

CEC Bank a majorat dobînzile acordate persoanelor fizice şi juridice la depozitele în lei în medie cu 2%, pînă la maximum 13%, şi la cele în euro cu circa 1%, pînă la cel mult 5,85%. În funcţie de scadenţa depozitelor la lei, noile dobînzi plătite de CEC sînt de minimum 11% şi maximum 13%. Astfel, dobînzile sînt de 11,5% pe an pentru scadenţa la o lună, de 11% la trei luni, de 12,25% pentru şase luni, de 12,5% pentru nouă luni şi de 13% pentru un an. La euro, dobînzile sînt de 4% în cazul depozitelor de o lună, 4,5% pentru scadenţa la trei luni, 5,5% pentru şase şi nouă luni şi de 5,85% pentru un an. Noile dobînzi se vor aplica începînd cu data de 16 februarie 2009. În plus, comisionul de retragere numerar a sumelor din depozite, atunci cînd aceasta are loc în ziua de scadenţă, a fost eliminat. Astfel, clienţii CEC Bank beneficiază de toată dobînda acumulată fără a fi afectată de comisioane adiţionale. De asemenea, CEC Bank a majorat dobînzile la contul Privilegiu în lei, destinat persoanelor fizice şi juridice, fiind introduse noi tranşe valorice. Contul permite accesul facil şi oricînd la sumele depuse, dar, în acelaşi timp, clienţii beneficiază de dobînzi avantajoase cuprinse între 0,15%, pentru tranşe de 50 - 300 lei, şi 11,5%, pentru sume de peste un milion de lei.