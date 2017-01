Dobînzi majorate la depozitele în lei deschise la BT

Banca Transilvania (BT) a majorat dobînzile practicate la depozite şi pentru disponibilităţile la vedere în lei. Dobînda la depozitul “Clasic” în lei pe termen de o lună este de 12,50% pe an, iar pe termen de trei luni este de 12,75% pe an deopotrivă pentru persoanele fizice şi juridice. Pentru depozitul tip Revolving, dobînda este de 12,5% plus dobînda la vedere, pentru un termen de trei luni. Dobînzile depozitelor Clasic şi Revolving în lei pentru un termen de şase luni, pentru persoanele fizice şi juridice, nu au fost modificate, rămînînd la 13% pe an pentru depozitul Clasic şi la 12,75% pe an plus dobînda la vedere pentru depozitul Revolving. Dobînda pentru depozitul Clasic în lei la 9 şi 12 luni este, după majorare, de 13% pe an, iar cea pentru depozitul Revolving în lei, de 12,75% pe an plus dobînda la vedere. Dobînda la vedere pentru depozitele în lei este de 0,15% pe an. Suma minimă pentru constituirea unui depozit în lei este de 100 lei pentru persoanele fizice şi de 2.500 lei pentru persoanele juridice. În ceea ce priveşte Depozitul Contul de Economii, dobînda pentru persoanele fizice este de 13% pentru sume cuprinse între 1.000 lei şi 10.000 lei, de 13,50% pentru sume cuprinse între 10.000 lei şi 2.499.999 lei şi de 14,50% pentru sume mai mari sau egale cu 2,5 milioane lei. Pentru persoanele juridice, dobînda este de 10,50% pentru sumele cuprinse între 300.000 lei şi 4.999.999 lei şi de 11,50% pentru sumele cuprinse între 5 milioane lei şi 25 milioane lei. Pentru Depozitul Anotimpuri, constituit pe termen de 45 de zile, dobînda a fost majorată la 12,75% pe an, iar pentru “Depozitul constituit pe 210 zile”, la 13% pe an.