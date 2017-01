Dobînzi majorate la depozitele în lei la Raiffeisen Bank

Raiffeisen Bank a majorat cu maximum 3,3% dobînzile pentru toate depozitele în lei adresate persoanelor fizice. Banca acordă dobînzi pentru depozite în funcţie de trei tranşe valorice, respectiv peste 150 lei, peste 4.000 lei şi cel puţin 40.000 lei. Cea mai mare dobîndă, de 10,5% pe an (în creştere de la 9%), este acordată pentru depozitele cu scadenţă la 12 luni şi sume mai mari de 40.000 de lei. Pentru celelalte tranşe ale acestui depozit, bonificaţiile sînt de 9,5% pe an, pentru minimum 150 lei, şi de 10% pentru cel puţin 4.000 de lei. “Facem acest pas înainte şi oferim dobînzi semnificativ mai mari clienţilor noştri la constituirea sau reînnoirea oricărui tip de depozit pentru a le răsplăti fidelitatea faţă de bancă şi pentru a încuraja economisirea unor sume mari, pe termene din ce în ce mai lungi. Vrem să avem o relaţie pe termen lung cu clienţii noştri şi să le oferim produse de economisire atractive, care să le asigure protecţie în viitor faţă de riscul inflaţionist sau alte evenimente neprevăzute”, a declarat directorul Direcţiei Managementul Pasivelor în cadrul băncii, Ioana Curtali. Astfel, dobînzile afişate de Raiffeisen Bank au crescut cu 1,3% pînă la 3,3%, ajungînd la 9% anual pentru depozitele pe trei luni, la 9,5% pe an pentru cele pe şase luni, iar pentru depozitele pe 12 luni, la 10,5% pe an.