Dobînzi majorate la depozitele Leumi Bank

Bank Leumi România a majorat, de ieri, dobînzile plătite pentru depozitele în lei cu pînă la 3%, iar pe cele pentru economiile în euro, cu 0,25%. Astfel, pentru depozitele în lei cu sume atrase la 12 luni termen de maturitate, Leumi oferă cea mai mare dobîndă din portofoliu la economiile în moneda naţională, de 10% (de la 7% cît era anterior), la economiile atrase pe 9 luni, noua dobîndă este de 9,50%, pentru depozitele cu scadenţa la 6 luni, dobînda revizuită este de 9,25%, iar pentru economiile atrase pe 3 luni şi o lună, dobînzile plătite de bancă sînt 9% şi, respectiv, 8%. Pentru depozitele clasice în euro, dobînzile fixe au crescut cu un sfert de punct procentual, iar în prezent sînt cuprinse între 3,50% şi 4,00% pe an la depozitele cu dobîndă fixă şi între 3,50% şi 4,25% pe an la cele cu dobîndă variabilă, în funcţie de scadenţa depozitelor. Pentru contul curent de economii \"Superrr\", banca majorează dobînda pentru lei la nivelul de 6,75% pe an. Depozitele \"Fair Play\" în lei, au dobînda revizuită în creştere, la 8% pentru un depozit la şase luni şi la 8,50% pentru cel la 12 luni. Pentru versiunea în moneda europeană a acestui depozit, dobînda a sporit de la 3,25%, la 3,50% pe an pentru depozitele la şase luni.