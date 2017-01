Dobînzi majorate la depozitele Libra Bank

Libra Bank a majorat pînă la 13,75% dobînzile la depozitele în lei cu dobîndă fixă şi plata la scadenţă, în cazul plasamentelor la nouă luni sau un an, pentru persoanele fizice şi juridice. Pentru depozitele cu aceleaşi facilităţi, dar cu scadenţa la 1, 3 sau 6 luni, dobînzile au fost majorate cu 1,5%, fiind cuprinse între 12,5% şi 13,75% pe an, a anunţat banca. În cazul depozitelor cu dobîndă variabilă şi plata la scadenţă, dobînzile au urcat cu 0,75%, 0,85%, 1,15% şi 1,45%, în funcţie de perioada de maturitate a depozitului. Noile dobînzi modificate sînt de 12,75% pentru depozitele la trei luni, 13% pentru cele la şase luni, 13,25% pentru cele la nouă luni şi de 13,75% pentru cele la un an. Dobînzile menţionate sînt suplimentate cu 0,25% pentru depozitele celor care practică profesii liberale, ale membrilor familiilor acestora, precum şi ale pensionarilor. Pentru cardul de economii Libra Mix, dobînda este de 12,25% pe an la fondurile păstrate, de minim 500 de lei. În cazul cardurilor emise în perioada 4 noiembrie 2008 - 31 martie 2009, pe care posesorii acestora depun, la momentul emiterii, cel puţin 500 de lei, comisionul de administrare este de 0% în acest interval.