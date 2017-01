Dobînzi majorate la economiile Alpha Bank

Alpha Bank a majorat dobînzile la produsele de economisire în lei şi în valută, ajungînd la 14,25% pe an pentru depozitele în lei şi la 6,5% pe an pentru cele în euro, ambele cu termen la trei luni, constituite de persoanele fizice. Totodată, pentru depozitele la termen constituite de studenţi şi pensionari, dobînzile ajung la 14,75% pentru depozitele la trei luni în lei şi la 6,75% pentru cele în euro, cu aceeaşi scadenţă. La depozitele atrase de la persoanele juridice, banca plăteşte o dobîndă de 13,25% pentru depozitele la trei luni în lei şi de 5,75% pentru economiile depuse în euro. În cazul certificatelor de depozit cu cupoane, dobînzile ajung la 15% pe an la lei şi 7,25% pe an la euro, pentru scadenţa la trei luni. Valoarea portofoliului de depozite al Alpha Bank Romînia a avansat cu 49% în primele nouă luni faţă de finele lunii septembrie 2007, la 1,485 miliarde euro, iar numărul conturilor de depozitare pe segmentul de retail a urcat cu 34%, la 337.000.