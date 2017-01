Dobînzi majorate la economiile Piraeus

Piraeus Bank şi-a extins portofoliul de instrumente de economisire cu depozitul Starr, care are în premieră două noi scadenţe, la 6 şi la 12 luni, pe lîngă scadenţa minimă iniţială de 3 luni, lansată la începutul lui aprilie. Dobînzile oferite de Piraeus clienţilor săi care economisesc ajung la maximum 11% la economiile în lei şi maximum 5,25% la cele în euro, după ultimele majorări. Astfel, la economiile în lei în depozitele Star pe 3 luni, dobînzile oferite de Piraeus sînt de 10,50% pe an, la cele pe 6 luni - de 10,75% pe an, iar la cele pe 12 luni - de 11% pe an. La depozitele în euro,dobînzile anuale sînt de 5% pentru cele cu maturitate la 3 luni, 5,10% pentru cele plasate pe 6 luni şi de 5,25% la cele plasate pe 12 luni. Banca nu percepe comisioane pentru constituirea depozitului şi retragerea la scadenţă a banilor, iar deschiderea unui cont curent se poate efectua fără alte costuri. În plus, clientul poate opta pentru prelungirea automată a depozitului la scadenţă şi îşi poate alege modalitatea de plată a dobînzii: capitalizare sau la scadenţă.