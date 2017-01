Dobînzi majorate la Raiffeisen pentru economiile populaţiei

Raiffeisen Bank a majorat dobînzile la depozitele în lei pentru populaţie cu valori între 0,25% şi 0,60%, în funcţie de data scadenţei şi suma depozitată, dobînzile situîndu-se în prezent între 6,70% şi 11,10% pe an. Astfel, dobînzile la depozitele în lei pe tranşe valorice pentru sume mai mici de 4.000 de lei se situează între 6,95% şi 9,75% pe an, în creştere cu 0,25%, în funcţie de data scadenţei, între o lună şi un an. Pentru depozitele între 4.000 lei şi 40.000 de lei, dobînzile s-au majorat cu 0,5% şi au ajuns în intervalul 7,5% - 10,50% pe an, iar pentru cele mai mari de 40.000 de lei, banca plăteşte o dobîndă cu 0,6% mai mare, între 8,1% şi 11,1% pe an. Pentru depozitele în lei fără tranşe valorice, noile dobînzi practicate de Raiffeisen Bank au crescut cu 0,25%, pînă la niveluri între 6,95% şi 9,75% pe an, în funcţie de perioada de constituire a depozitului, între o lună şi un an. Totodoată, Raiffeisen Bank a anunţat că a lansat contul de economii \"Acces Plus\" şi în monedă europeană, cu o dobîndă de pînă la 3% pe an. Pentru contul de economii în lei, dobînda se situează la 9% pe an.