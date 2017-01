Dobînzi mărite cu 1 - 4%, la credite

BNR confirmă că băncile au operat majorări de dobîndă la împrumuturile acordate populaţiei şi firmelor cu începere din luna octombrie, adică exact odată cu intrarea în vigoare a noului regulament BNR de creditare a populaţiei. Creşterea dobînzilor la credite, în octombrie, a depăşit în medie 1% pentru persoanele fizice şi a atins cam 4% în cazul firmelor, a anunţat Banca Naţională. Cea mai mare dobîndă medie pentru creditele în lei acordate populaţiei a fost de 20,7%, fiind percepută de bănci pentru împrumuturile cu o durată mai mică de un an. Dobînzile la creditele noi, contractate în lei, în luna octombrie, au crescut pînă la 14,98% pe an, faţă de 14,36% în septembrie. La creditele în sold, rata medie a dobînzilor a crescut de la 15,4% pe an în septembrie, la 16,05% în octombrie, se precizează în buletinul lunar publicat de Banca Naţională. În cazul firmelor, ratele dobînzilor la creditele în lei au crescut, în luna octombrie, cu 1,5% - 2% la creditele în sold, iar pentru creditele noi, cu pînă la 4,5%. Cea mai mare dobîndă medie a fost plătită pentru creditele noi, de 19,6%, faţă de 15,68%, în septembrie. În cazul creditelor în euro, avansul ratelor medii de la septembrie la octombrie a fost ceva mai redus, mai arată datele BNR. Populaţia a plătit o dobîndă medie de 8,71% pentru creditele în sold şi de 7,67% pentru creditele noi. Firmele au avut de achitat în octombrie o dobîndă medie de 8,42% pentru creditele în sold şi de 8,66% pentru cele nou contractate. Tăvălugul dobînzilor majorate nu se opreşte aici, pentru că şi dobînda anuală efectivă (DAE) a suferit „corecţii” în sus, indiferent de tipul de credit, majorările situîndu-se în jur de 2%-4%.