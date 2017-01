Dobînzi mărite la contul curent Alpha IMMpremier

Alpha Bank România a majorat dobînzile la contul curent Alpha IMMpremier pentru firme mici şi mijlocii, iar nivelul maxim al dobînzilor acordate de bancă a sporit de la 6%, la 10% pe an la economiile în lei şi de la 2,5%, la 4% pe an la cele în euro. În prezent, dobînzile acordate la Alpha IMMpremier variază între 7% (pentru depuneri de pînă în 10.000 lei) şi 10% (pentru depuneri de peste 1 milion de lei) pe an la economiile în monedă naţională şi între 3% (pentru depuneri de pînă în 10.000 euro) şi 4% (pentru depuneri de peste 1 milion de euro) pe an, la cele în monedă unică europeană, în funcţie de dimensiunea soldului. Dobînda se calculează zilnic la soldul contului şi se capitalizează lunar. Clienţii primesc dobîndă pentru orice sumă existentă în cont, fără o limită maximă sau minimă. Totodată, clienţii Alpha IMMpremier beneficiază şi de acces gratuit la serviciul de internet banking - Alpha Click şi pot opta pentru carnet de cecuri.