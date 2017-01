Dobînzi mărite la depozitele în lei şi euro, la Piraeus Bank

Produsele de economisire în lei şi euro din portofoliul Piraeus Bank România au, de două zile, dobînzi majorate, în avantajul clienţilor. Pentru depozitele în lei, dobînzile au fost majorate cu pînă la 0,75%, ratele dobînzilor la depozitele în moneda naţională fiind cuprinse în prezent între 8,25 şi 9% pe an, în funcţie de scadenţă. Pentru depozitul Gold (cel mai popular printre clienţii băncii), care are o limită minimă de economisire de 4.000 lei, banca a crescut dobînda cu 0,50%. În consecinţă, noile dobînzi, raportate la termenul scadent, sînt de 8,25% pe an (la o lună), 8,75% pe an (la trei şi la nouă luni), 9% pe an (la şase luni) şi 8,50% pe an (la 12 luni). Dacă pentru moneda naţională, Piraeus Bank plăteşte dobînzi de maximum 9%, pentru depozitele în euro, dobînda poate ajunge pînă la 4,85%. La depozitul Gold în euro, banca achită dobînzi anuale cuprinse între 4% şi 4,85% pe an, în funcţie de scadenţă, mai mari cu 0,6-0,75% decît cele valabile pînă în prezent. Alături de depozitul Gold, portofoliul de produse de economisire al băncii mai cuprinde depozitul \"Bani Siguri\", cu o dobîndă fixă pe care clientul o poate încasa lunar sau la maturitate, depozitul \"Viitorul Tău\", care permite sporirea periodică a sumei economisite fără a necesita crearea unui nou cont de depozit, şi contul de economii \"Ideal\", prin care clienţii pot dispune oricînd de banii economisiţi, fără ca acest lucru să anuleze dobînda acumulată pînă în acel moment.