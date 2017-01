Dobînzi mărite la Libra Bank

Libra Bank a lansat creditul Freud, destinat psihologilor, acordat fără garanţii reale în cazul sumelor mai mici de 30.000 de lei şi cu posibilitatea unei perioade de graţie de pînă la 6 luni. Pentru accesarea împrumutului nu se cer justificări cu privire la utilizarea banilor, iar la acordare se iau în calcul încasările cabinetului şi nu profitul. De asemenea, în cazul rambursării anticipate a creditului, banca nu percepe comisioane suplimentare. Pentru creditele cu garanţii imobiliare, banca acordă o perioadă de rambursare de pînă la 25 de ani. La nivelul economisirii, Libra a dezvoltat depozitul Freud dedicat psihologilor şi membrilor de familie ai acestora (soţ, soţie, copii, parinţi, socri), cu un bonus de 0,25% pe an faţă de dobînda de bază. Banca nu percepe comision la deschiderea contului de depozit, la depuneri sau pentru lichidarea depozitului. Totodată, Libra Bank a operat ieri mărirea dobînzilor la depozitele în lei cu pînă la 1,5%, în funcţie de scadenţă. Depozitele constituite pe un an au o dobîndă maximă de 10,5% pe an, cele cu scadenţa la nouă luni au dobînda mărită la 10%, iar cele cu termen de maturitate la şase luni, trei luni şi o lună au, în ordine descrescătoare, dobînzi de 10%, 9,5% şi 8,75%. De asemenea, dobînda acordată posesorilor de card de economii Libra Mix pentru cel puţin 500 lei păstraţi pe card a crescut pînă la 8% pe an.