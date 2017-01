Dobînzile la creditele ipotecare, minimum 9,5% pe an

Dobînzile la creditele ipotecare în euro nu vor coborî în lunile următoare sub 9,5% pe an, iar cele la creditele de consum în aceeaşi monedă vor fi de cel puţin 14,5% pe an, a declarat directorul executiv al direcţiei de dezvoltare afaceri şi produse retail din cadrul BCR, Sorin Mititelu. \"În plus, faţă de costul resurselor, dobînda la credite include şi impactul rezervei minime obligatorii (care, de la o bancă la alta, poate varia între 1% şi 3%), costul riscului şi marja produsului\", a mai spus Mititelu. BCR estimează că, anul viitor, ritmul de creştere a creditului nu va coborî sub 15% în termeni reali. Ca tendinţă, clienţii se vor putea orienta spre cardurile de credit, care rămîn mult mai accesibile decît creditul de consum. De asemenea, Mititelu speră ca, în urma negocierilor cu banca centrală din luna ianuarie 2009, normele pentru creditele ipotecare să fie mai relaxate. În ceea ce priveşte scăderea valorii terenurilor, aceasta reprezintă o revenire la normalitate, consideră directorul din BCR. \"Este normal să luăm în calcul valoarea agricolă a garanţiilor, nu pe cea imobiliară, însă toată lumea era obişnuită să privească lucrurile în perspectivă, luînd în considerare ceea ce s-ar fi putut construi în zonă\", a mai spus Mititelu. În privinţa refinanţării creditelor, reprezentantul BCR a mai spus că aceasta va rămîne disponibilă pentru un segment foarte restrîns de clienţi, cu venituri mari. \"Pentru un credit în valută luat la o dobîndă iniţială de 4,5% pe an, un client care vrea să refinanţeze acum are nevoie de un venit cu 40% mai mare\", a explicat Mititelu.

Dobînzile la economiile în euro, 4,5 - 7% pe an

La capitolul dobînzi plătite de bănci pentru depozitele în euro, acestea vor varia între 4,5% şi 7% pe an, în funcţie de tipul de produs, scadenţe şi politica fiecărei bănci, a precizat Mititelu. BCR a lansat, de altfel, în cadrul unei oferte promoţionale, valabile pînă pe 15 ianuarie 2009, o dobîndă de 7% pe an pentru un depozit la termen în euro cu scadenţa la două luni. În cadrul aceleiaşi oferte, pentru depozitul la vedere Maxicont, clientul primeşte o dobîndă de 6% pe an în cazul pachetului format împreună cu unităţile de fond monetar BCR Asset Management şi de 5% pe an pentru depozitul la vedere Maxicont clasic. Potrivit lui Mititelu, reacţia dobînzii pieţei interbancare din zona euro - EURIBOR - la scăderile de dobîndă de politică monetară aplicate de Banca Centrală Europeană (BCE) este destul de redusă, astfel că pentru reducerea cu 0,75% decisă la mijlocul acestei săptămîni, diminuarea EURIBOR a fost de abia 0,09%. Oficialul BCR a mai făcut o remarcă referitoare la atragerea de finanţare în euro pentru bănci, subliniind că este mult mai ieftin să atragi aceste resurse în euro de pe piaţa locală, decît din cea internaţională. Costul mediu pentru finanţarea în euro pe piaţa locală este de 4,5% pentru bănci, în timp ce resursele de pe pieţele internaţionale au un cost de cel puţin 6,5-6,8%.