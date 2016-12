„Dobroge, Mîndră Grădină“ şi-a desemnat cîştigătorii

Cea de-a V-a ediţie a Festivalului Internaţional de Folclor-Concurs pentru Copii şi Tineret „Dobroge, Mîndră Grădină“ şi-a desemnat, sîmbătă seară, cîştigătorii, la Eforie, Mangalia şi Albeşti. Manifestarea a fost organizată de Asociaţia pentru Cultură, Învăţămînt şi Turism din judeţul Constanţa (A.C.I.T.C.), în parteneriat cu Primăria Oraşului Eforie, Primăria Municipiului Mangalia, Primăria localităţii Albeşti, Administraţia Fondului Cultural Naţional, Direcţia Judeţeană pentru Tineret Constanţa şi Inspectoratul Şcolar Judeţean. Festivalul s-a desfăşurat între 17 şi 20 iunie şi a fost o adevărată desfăşurare de forţe, manifestarea reunind peste 1200 de participanţi.

Concursul a fost structurat pe trei secţiuni. Astfel, secţiunii de interpretare pentru solişti vocali şi instrumentişti i s-a adăugat, la ediţia a V-a, secţiunea de interpretare - pentru solişti cu dizabilităţi şi secţiunea de coregrafie - pentru ansambluri folclorice. Concursul s-a desfăşurat pe trei secţiuni de vîrstă: 8-13 ani, 14-18 ani şi 19-25 ani. Galele de premiere, la fel ca şi concursurile au avut loc simultan, la Eforie, Mangalia şi Albeşti. La Eforie, festivitatea de acordare a premiilor pentru secţiunea de interpretare - solişti vocali şi instrumentişti fără dizabilităţi - s-a desfăşurat pe scena amplasată în zona Cazinoului. Trofeul „Dobroge, Mîndră Grădină“ i-a revenit tinerei Stela Botez, în vîrstă de 19 ani, din Cahul, Republica Moldova, care a fost distinsă şi cu Premiul I, la secţiunea Interpretare. La acest festival-concurs au participat mulţi copii şi tineri foarte talentaţi, astfel încît nu mă aşteptam să iau acest premiu. Acest lucru înseamnă foarte mult pentru cariera mea“, a spus Stela Botez, cîştigătoarea Trofeului „Dobroge, Mîndră Grădină“, laureată a mai multor concursuri internaţionale. Tînăra de 19 ani este şi profesoară de canto la Cahul, iniţiindu-i pe cei mici în tainele muzicii uşoare.

La categoria 8-13 ani, juriul prezidat de Maria Tănase Marin a acordat mai multe premii I, care au ajuns la: Gabriel Andrei (Vîlcea), Valentin Bertea (Suceava), Teodora Bîrsan (Buzău), Matei Valeriu (Chişinău), Raluca Mihăescu (Maramureş), Adnana Dinea (Rîmnicu Vîlcea), Andreea Năvală (Suceava), Roxana Sava (Suceava). Pe locul al II-lea s-a clasat Lorena Frîncu din Vrancea. Premiile III le-au revenit Anei Mihuţescu (Mehedinţi) şi lui Cătălin Niculescu (Prahova). Menţiuni au primit Miruna Cişmaru (Vîlcea), Liviu Merfu (Mehedinţi) şi Patricia Gheaţă (Suceava). La categoria 14-18 ani, pe locul I s-au clasat: Adriana Iordache (Prahova), Amalia Uruc (Prahova), Oana Panait (Tulcea), Mihaela Pancă (Prahova), Alexandru Pătraşcu (Bucureşti), Zina Ghiţulescu (Piteşti), Alina Dorobanţu (Olt). Premiul al II-lea i-a revenit Luciei Bratu din Chişinău. Pe locul al III-lea s-au clasat Sînziana Oşlobeanu (Neamţ), Amalia Stepco (Maramureş) şi Augustin Constantinescu (Drăgăşani). Menţiuni au primit Florentina Coman (Maramureş), Georgiana Mănăilă (Bucureşti), Simona Manolache (Tîrgu Neamţ), Doiniţa Ene (Prahova) şi Adelina Cernat (Prahova). La categoria de vîrstă 19-25 ani, premiul I le-a fost acordat Marianei Bratu (Chişinău) şi lui Mircea Călbează. Premiul al II.lea a fost obţinut de Elena Brănişteanu (Neamţ), iar premiul al III-lea i-a revenit Mihaelei Iordache. La categoria 14-18 ani, instrumentişti, pe locul I s-au clasat: Maria Ţugui (Constanţa), George Chiţu şi Izabela Falcoe (Gorj). Premiul al II-lea le-a revenit fraţilor Liviu şi Elena Vieriu din Constanţa, iar premiul al III-lea a ajuns la Veronica Ursache (Neamţ). Fraţii Elena şi Liviu Vieriu şi Maria Ţugui sînt membri ai grupului „Mandolinata“ din Constanţa. „Acest premiu înseamnă foarte mult pentru mine. Acum doi ani am luat menţiune, iar pentru această ediţie, m-am străduit foarte mult“, a spus constănţeanca Maria Ţugui, cîştigătoare a premiului I, care studiază mandolina de şapte ani. Elena Vieriu, în vîrstă de 14 ani, a cîştigat, şi anul trecut, un premiu la Festivalul „Dobroge, Mîndră Grădină“, iar fratele său, Liviu, de 16 ani, se află la prima competiţie de acest gen. „Festivalul Dobroge, Mîndră Grădină creşte de la an la an, fiind o metodă de promovare a muzicii populare româneşti, a obiceiurilor ţării noastre, dar şi de redare a specificului altor ţări de peste hotare, datorită caracterului său internaţional“, a specificat primarul oraşului Eforie, Ion Ovidiu Brăiloiu, care a apreciat în mod deosebit efortul organizatorilor. Edilul a precizat că această manifestare, ajunsă la cea de-a V-a ediţie, face parte din seria manifestărilor culturale dedicate aniversării a 110 ani de la punerea pietrei de temelie a staţiunii Eforie.

Ansambluri şi coregrafii de nota zece, la festivalul „Dobroge, Mîndră Grădină“

La secţiunea coregrafie, Trofeul festivalului i-a revenit ansamblului „Mugurelul“, din Cîmpia Turzii. Gala de premiere a avut loc la Mangalia, iar trofeul festivalului le-a fost înmînat cîştigătorilor de către primarul municipiului Mangalia, Mihai Claudiu Tusac. Juriul, prezidat de maestrul coregraf Viorel Vatamaniuc, nu a avut ce reproşa ansamblurilor folclorice astfel încît toate grupurile participante s-au clasat pe locul I. Pe podium au urcat ansamblurile folclorice: „Plai de dor“ - Albeşti, „Rapsodia Dobrogei“ - Mangalia, „Româncuţa“ – Cumpăna, „Sărăţelul“ - Sărata, „Transilvania“ - Luduş, „Datina“ - Zăbrani, „Sorocul“ - Masloc, „Flori de Sînziene“ - Stroieşti, „Iezerul“ - Ighiu, „Moştenitorii“ - Chişinău, „Hora“ şi „Flori de măr“ - Drăgăneşti, „Ceata Făgăraşului“ - Făgăraş, „Busuiocul“ - Sîntana, „Florile Semenicului“ - Bolvasniţa, „Vatra Horilor“ - Slobozia Mare (Republica Moldova), „Ozana“ - Tîrgu Neamţ, „Nufărul“ - Cahul (Republica Moldova), „Prementchyk“ – Brest, Belarus, „Ciuleandra“ - Ploieşti, „Ciobănaşul“ - Bacău, „Vişeul“ - Vişeul de Sus, „Cetiniţa“ - Focşani, „Sveti-Sava“ - Belgrad (Serbia), „Bihorul“ - Bihor, grupul folcloric „Liliacul“ - Baia de Aramă, „Linyit Primary School“ - Kutahya, Turcia, „Tornovo ti“ - Veliko Tîrnovo (Bulgaria), „Ardeleanca“ - Cîmpia Turzii şi „Mohacs“ - Mohaci (Ungaria). „Dobroge, Mîndră Grădină este cel mai mare festival de muzică populară din România, prin numărul mare de participanţi, din ţară şi din străinătate“, a precizat primarul municipiului Mangalia, Mihai Claudiu Tusac, acesta apreciind amploarea celei de-a V-a ediţii a festivalului, care s-a desfăşurat concomitent în trei localităţi din judeţul Constanţa. „Acest festival s-a desfăşurat pentru prima dată în Mangalia şi sperăm să devină o manifestare cu tradiţie, deoarece s-a bucurat de succes în rîndul turiştilor şi al locuitorilor Mangaliei“, a adăugat primarul Mangaliei, Mihai Claudiu Tusac, susţinător al culturii în vechiul Callatis. Pentru deosebita implicare în organizarea festivalului, Primăria Municipiului Mangalia a primit din partea Asociaţiei pentru Cultură, Învăţămînt şi Turism din judeţul Constanţa, la gala de premiere, o plachetă omagială.

Cîştigătorii secţiunii de interpretare - solişti vocali şi instrumentişti cu dizabilităţi au fost premiaţi la Albeşti, iar Trofeul „Dobroge, Mîndră grădină“ i-a revenit Liceului „Moldova“ din Tîrgu Frumos, care a avut cei mai mulţi laureaţi cu premiul I. La categoria de vîrstă 8-13 ani, premiul I i-a revenit Mariei Băcăuanu (Botoşani), iar pe locul al II-lea s-au clasat Andreea Maftei (Iaşi) şi Livia Tiron (Vaslui). Menţiuni au primit Ionela Colodiuc (Botoşani) şi Andrei Tîrnă (Bacău). La categoria 14-18 ani, premiul I i-a revenit lui Gheorghiţă Cornea (Suceava) şi Roxanei Poiană (Bacău), iar pe locul al II-lea s-a clasat Oana Mocanu, iar premiul al III-lea i-a revenit Florinei Novac (Roman). Menţiuni au primit Alexandru Rădulescu (Constanţa) şi Lucica Mahmote (Iaşi). La secţiunea instrumentişti, categoria de vîrstă 8-13 ani, pe locul al Il-lea s-a clasat Alexandru Cozaciuc (Suceava), iar premiul al III-lea i-a revenit lui Andrei Tîrnă (Bacău).

Galele de premiere ale Festivalului Internaţional de Folclor-Concurs pentru Copii şi Tineret „Dobroge, Mîndră Grădină“ au fost urmate de spectacole susţinute de solişti consacraţi.