„Dobrogea - Cheia de boltă”, o lucrare-document, spre aducere aminte

După ce, cu o zi înainte de Ziua Dobrogei, un volum de referinţă pentru istoria şi devenirea ţinutului dintre Dunăre şi Mare revedea lumina tiparului, după 106 de ani de la prima lansare - ediţia anastatică a tomului „Dobrogia în pragul veacului al XX-lea”, de Căpitanul M. D. Ionescu - ieri, o altă lucrare dedicată străvechiului pământ românesc le-a fost prezentată constănţenilor. Albumul „Dobrogea - Cheia de boltă”, editat de preşedintele Asociaţiei „La drum”, jurnalistul tulcean Dan Arhire, este cu atât mai important cu cât reuneşte în paginile sale fragmente din monumentala lucrare a lui Marin Ionescu-Dobrogianu, considerată „Biblia Dobrogei”, însoţite de excelente reproduceri după imagini de epocă, de la sfârşitul secolului al XIX-lea şi începutul secolului al XX-lea, realizate de primul fotograf al Dobrogei, Anatole Magrin. Ineditul album, considerat de autor ca fiind „un demers gazetăresc, de popularizare”, a fost lansat, ieri, la Muzeul Marinei Române, în prezenţa unui distins public.

Lansarea propriu-zisă a volumului a fost precedată de o „lecţie” necesară de istorie despre contextul socio-politic al revenirii Dobrogei la România, în urmă cu 132 de ani, susţinută de comandorul (r) Ioan Damaschin. Despre personalitatea autorului, ofiţer în marina militară, a vorbit jurnalistul de radio Rodica Simionescu, gazda manifestării fiind directorul Muzeului Marinei Române, căpitan-comandor dr. Olimpiu Manuel Glodarenco,

„Am hotărât să publicăm albumul „Dobrogea - Cheia de boltă” din mai multe motive: în primul rând, din obidă, pentru că am simţit nevoia să fac public ceea ce am spus acolo, apoi, în al doilea rând, pentru că am crezut că este necesar ca aceste lucruri frumoase să fie strânse la un loc şi făcute publice chiar într-o lucrare ce nu se pretinde a fi un demers ştiinţific, ci unul gazetăresc, de popularizare”, a subliniat Dan Arhire, lista argumentelor pertinente continuând. Discursul autorului, cu referire la istoria Dobrogei şi nu numai, a fost presărat cu sensibile cântece patriotice, în interpretarea elevilor de la Seminarul Teologic „Ioan Cassian” din Tulcea, coordonaţi de prof. George Ştefan.

Evenimentul editorial a fost urmat de invitaţia de a admira expoziţia cu reproduceri în format 60/80 cm, după fotografii originale realizate de Anatole Magrin şi incluse în „Album de la Dobrudgea”, achiziţionat de Dan Arhire de la un prieten anticar. Cele 26 de imagini reproduse pe pânză au fost oferite cu generozitate Muzeului Marinei Române.