Dobrogea a intrat sub cod galben de ploi

Dobrogea, Oltenia, cea mai mare parte a Munteniei, dar și sudul Moldovei sunt sub cod galben de ploi însemnate cantitativ, ninsori și polei, cantitățile de apă depășind 20 - 25 de litri pe metru pătrat și izolat 40 - 50 de litri/metru pătrat. Avertizarea este valabilă în intervalul 27 noiembrie, ora 18.00 - 28 noiembrie, ora 12.00. Specialiștii Administrației Naționale de Meteorologie (ANM) avertizează că în Banat, precum și în zona Carpaților Orientali, în vestul și nordul Moldovei și local în Transilvania se vor semnala precipitații mixte și se va forma polei. În Munţii Banatului şi în Carpaţii Meridionali vor predomina ninsorile şi se va depune strat nou și consistent de zăpadă. În regiunile sudice şi sud-estice, dar şi pe crestele montane, vântul va avea intensificări temporare, cu rafale ce vor depăşi local 55 - 65 km/h. De asemenea, în după-amiaza de 28 noiembrie și în noaptea de 28 - 29 noiembrie, precipitațiile se vor semnala pe arii mai extinse în regiunile intracarpatice și vor fi sub formă de ploaie, lapoviță și ninsoare. În următoarele zile, în Dobrogea, meteorologii prognozează temperaturi scăzute și vreme mai mult înnorată. Astfel, sâmbătă sunt așteptate ploi și temperaturi cuprinse între 9 - 13 grade Celsius și 2 - 7 grade Celsius. Duminică va mai ploua, însă în anumite regiuni va ieși și soarele dintre nori. Temperaturile vor fi însă mai scăzute decât sâmbătă, fiind așteptate maxime de 7 - 9 grade și minime de 0 - 4 grade Celsius. Pe 30 noiembrie, nu va mai ploua în Dobrogea, spun meteorologii ANM, iar temperaturile se vor situa între maxime de 7 - 10 grade Celsius și minime de 2 - 4 grade. Meteorologii estimează pentru următoarele 3 luni o vreme, în general, normală pentru perioada de iarnă, cu temperaturi ce vor coborî sub zero grade în majoritatea regiunilor, dar și cu precipitații ce vor tinde către excedent.