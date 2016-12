“Dobrogea, poarta României către lume”

MANIFESTĂRI Pentru prima dată după Revoluţia din 1989, judeţele Constanţa şi Tulcea, care formează provincia istorică Dobrogea, au sărbătorit împreună ziua de 14 noiembrie, ziua revenirii Dobrogei la România. Evenimentul istoric a fost organizat la Teatrul ”Jean Bart” din Tulcea şi este cu atât mai important cu cât liderii consiliilor judeţene din cele două unităţi administrative, preşedintele Consiliului Judeţean Constanţa (CJC), Nicuşor Constantinescu, şi preşedintele Consiliului Judeţean Tulcea (CJT), Horia Teodorescu, au făcut în ultimul an numeroase demersuri pentru ca Dobrogea să fie o regiune distinctă după regionalizarea ţării. Spectacolul organizat la Teatrul ”Jean Bart” a fost apogeul unor manifestări întinse pe toată durata zilei la Tulcea. Lansări de carte, expoziţii de pictură şi obiecte artizanale, mese rotunde de dezbatere a însemnătăţii zilei de 14 noiembrie sunt doar câteva dintre evenimentele organizate la Tulcea, care au venit în completarea celor de la Constanţa. În calitate de gazdă, Horia Teodorescu a declarat că Dobrogea, ca viitoare regiune, are toate şansele să fie una dintre cele mai dezvoltate din România, având în vedere multitudinea de resurse de care beneficiază. ”Despre importanţa istorică a zilei de 14 noiembrie avem atâţia specialişti care să vorbească. Noi trebuie să vedem ce putem oferi locuitorilor acestei regiuni istorice. De aceea, împreună cu preşedintele CJC, Nicuşor Constantinescu, vom căuta să aducem cât mai multe fonduri pentru implementarea unor proiecte care să dezvolte cu adevărat regiunea Dobrogea. Dobrogea are astăzi drumul deschis pentru o colaborare mult mai bună cu UE”, a declarat Teodorescu.

UN MODEL DE EXPORT La rândul său, promotorul ideii că Dobrogei trebuie să îi fie recunoscută identitatea istorică prin înfiinţarea unei regiuni distincte cu acelaşi nume, Nicuşor Constantinescu a spus că istoria provinciei noastre a început cu mult înainte să se realizeze importanţa ei economică, socială şi culturală. ”Astăzi (n.r. - ieri), 14 noiembrie 2013, este cea mai importantă zi a Dobrogei. Acum 135 de ani, Dobrogea revenea la patria mamă şi reîntregea România. De aceea am dorit să fiu aici (la Tulcea - n.r.), alături de dumneavoastră, pentru a vă demonstra că eforturile noastre, ale mele şi ale preşedintelui Horia Teodorescu, privind regiunea Dobrogea, au dat roade. Am putut, cu argumente solide, să convingem factorul politic că Dobrogea, adică judeţele Constanţa şi Tulcea, trebuie să fie o regiune de sine stătătoare. Trebuie să avem proiecte comune. De exemplu, drumul expres care va lega Constanţa de Tulcea sau autostrada Isaccea - Ovidiu - Constanţa cu legătură în autostrada Bucureşti - Constanţa nu vor face decât să aducă un plus important turismului. Dobrogea este un model de convieţuire interetnică pe care cred că ar trebui să îl exportăm. Dobrogea ar fi trebuit mult mai mult exploatată şi dezvoltată. Şi dacă s-ar fi întâmplat aşa ceva, şi Guvernele post-Revoluţie ar fi acordat o atenţie sporită acestei regiuni, astăzi am fi avut două judeţe foarte dezvoltate”, a spus Constantinescu. La spectacolul de ieri de la Tulcea a fost prezent şi vicepreşedintele Academiei Române, prof. dr. academician Dan Berindei, care a declarat: ”Revenirea Dobrogei la România am putea spune că a fost o alinare a durerii despărţirii de Basarabia. Şi în trecut, dar şi acum şi, mai mult ca sigur, şi în viitor, Dobrogea va însemna pentru România ceva aparte, o poartă deschisă spre lume”. Dacă prima parte a spectacolului a fost dedicată discursurilor oficialităţilor, în cea de-a doua parte, cei peste 400 de invitaţi au asistat la un spectacol folcloric încheiat cu recitalul Doiniţei şi a lui Ionuţ Dolănescu.

Preşedinţii consiliilor judeţene Constanţa şi Tulcea, Nicuşor Constantinescu şi, respectiv, Horia Teodorescu, au pus, ieri, bazele unui acord de cooperare pentru dezvoltarea economiei, infrastructurii şi turismului în Dobrogea, care va fi ratificat în perioada imediat următoare, prin hotărâri de consiliu judeţean.