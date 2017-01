Dobrogea sub un nou cod galben

Județele Constanța și Tulcea se află până după ora 10:00 sub cod galben de ceață ce va determina scăderea vizibilității sub 200 de metri și izolat sub 50 de metri, de asemenea, se va semnala burniță și ploaie slabă. Sunt afecatate drumurile naționale și europene, precum și Autostrada Soarelui. Polițiștii de la Rutieră anunță că din cauza condițiilor meteo, pe majoritatea drumurilor se circulă în condiții de carosabil umed. Toate porturile din județul Constanța sunt operabile la această oră.