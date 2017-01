Județele din Dobrogea se află astăzi, până la ora 11:00, sub avertizare cod galben de ceață. Va fi afectat în special traficul pe drumurile naționale și europene aferente, inclusiv pe Autostrada Soarelui, deaorece fenomenul meteo va determina scăderea vizibilității sub 200 m, izolat sub 50 m. Porturile maritime sunt închise, tot din cauza ceții, iar traficul de barje pe Canalul Dunăre - Marea Neagră a fost temporar suspendat.