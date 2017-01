Dobrogeanul pentru care se bat companii mondiale de top

George Sârbu este, la cei 27 de ani ai săi, unul dintre tinerii pentru care se bat încă de pe-acum companii de top din întreaga lume. Punctul său de plecare a fost Tulcea, iar acum studiază un domeniu de viitor - informatica - la una dintre cele mai vechi și prestigioase universități din lume - Universitatea din Cambridge. Tot acolo conduce Cambridge Romanian Society (Asociația românilor din Cambridge) și lucrează ca asistent universitar, dar și ca cercetător.

POLITEHNICA A ABSOLVIT-O CU 10 Încă din ultimul an de studenție la Universitatea Politehnica din București, George a început demersurile pentru admiterea la un program de studii de masterat la prestigioasa instituție de învățământ din Marea Britanie. ”În anul în care mi-am terminat studiile de licență în România, Cambridge era chiar prima în topul marilor universități, lucru care a contribuit la construcția convingerii personale că trebuie să depun un efort pentru a ajunge acolo. Eram conștient că admiterea este foarte dificilă, așa că am aplicat și la ”Imperial College”, la Londra, unde găsisem un masterat foarte interesant. În cele din urmă, am primit oferte de admitere de la ambele instituții”, relatează tânărul. Astăzi este doctorand în anul doi la aceeași universitate de renume, unde studiază Arhitectura Calculatoarelor și se ocupă de domeniul proiectării de cipuri cu număr mare de nuclee eterogene. Până nu demult, în IT se lucra cu nuclee omogene, însă evoluția tehnologică a făcut ca acestea să fie înlocuite de nucleele eterogene, către care se îndreaptă întreaga industrie IT.

PLĂNUIEȘTE SĂ REVINĂ ÎN ROMÂNIA Chiar dacă a primit oferte de angajare de la companii mari din Cambridge, George ar vrea ca în viitorul apropiat să se întoarcă acasă. Însă, culmea, tânărul nu poate aduce în țară tot ce a învățat peste hotare. Cel puțin nu în momentul de față, pentru că industria României este insuficient dezvoltată în domeniu. ”Țintesc să termin doctoratul în decembrie, urmând să dau curs uneia dintre ofertele de muncă de la companiile mari de aici, din Cambridge. Preconizez că voi acumula experiență pentru 3 sau 4 ani, după care voi reveni în țară pentru a mă implica în educația românească”, mărturisește tânărul.

BURSELE I-AU ACOPERIT TAXELE DE STUDIU Pe lângă procesul de aplicare, care este o adevărată provocare, un alt efort major care se impune atunci când cineva dorește să studieze la o universitate cum este Cambridge este găsirea finanțării. Și asta deoarece toți studenții plătesc taxe, care nu sunt deloc de neglijat. Costurile unui an academic la Cambridge pentru un student din Europa depășesc 9.000 de lire sterline, la care se adaugă și aproximativ 10.000 de lire pentru cazare și mâncare, ceea ce înseamnă aproape 25.000 de euro. George a avut șansa ca toate taxele să îi fie acoperite de bursele obținute. ”În 2011 am fost selectat pentru o bursă în străinătate. Folosind această sursă de finanțare am putut demara masteratul, iar la un timp după începerea acestuia, în condițiile în care banii s-au terminat, am aplicat și am primit o bursă din partea departamentului ”Computer Laboratory”, bursă care nu numai că mi-a permis să termin ce începusem, dar a făcut posibilă și continuarea studiilor de doctorat”, povestește tânărul. Mai mult, dobrogeanul a fost premiat pentru contribuția sa în cadrul universității. ”În colegiu la mine (Hughes Hall - n.r.) am primit premiul pentru implicare în activitatea desfășurată în organizarea evenimentelor studențești de-a lungul anilor. Premiul se acordă anual celor pe al căror suport s-au bazat comitetele studențești, pentru a organiza evenimente academice și sociale reușite”, adaugă George Sârbu. Pe cei care sunt interesați să studieze la universități de top din lume, George îi sfătuiește să își facă planurile și să se documenteze din timp. Însă, indiferent dacă aleg să studieze în țară sau în străinătate, el consideră că tinerii nu trebuie să țintească niciodată jos, ci să încerce să aplice - atât pentru admitere, cât și pentru burse - exact acolo unde își doresc, dar au impresia că nu merită să ajungă. ”Niciodată nu poți ști ce îți rezervă viața dacă nu încerci să ajungi cât de sus poți. Iar dacă eșuezi acolo, probabil tot vei fi devenit foarte bun și îți va fi foarte ușor să încerci în altă parte”, spune el.