DOBROMIR - Reparaţii la lăcaşe de cult

Primăria comunei Dobromir a demarat ieri lucrări de consolidare la trei lăcaşe de cult din trei sate arondate unităţii administrativ-teritoriale Dobromir. Potrivit declaraţiilor primarului comunei, Visel Iusein, au intrat în reparaţii două biserici din Dobromir Deal şi, respectiv, Pădureni, şi geamia din Dobromir Vale, pentru că prezentau fisuri şi necesitau reabilitări urgente comparativ cu celelalte biserici din satele arondate. „Facem reparaţii la acoperişuri, zugrăvim interiorul clădirilor şi schimbăm gemurile. De asemenea, pentru Biserica din Dobromir Deal am cumpărat o nouă clopotniţă şi vrem să împrejmuim cu gard curtea lăcaşului de cult. Reparaţiile la biserici erau în plan mai demult dar, pînă nu am avut banii necesari, nu am putut porni lucrările”, a declarat Visel Iusein. Cea mai mare investiţie o reprezintă reabilitările la biserica din Dobromir Deal, a căror valoare ajunge la 7,9 miliarde de lei vechi, după care urmează lucrările la geamia din Dobromir Vale, estimate la 3,5 miliarde de lei vechi. Lucrările efectuate la biserica din Pădureni sînt evaluate la 2,8 miliarde de lei vechi. Lucrările de reabilitare sînt suportate din bugetul local Dobromir în proporţie de 25%, iar cu restul de fonduri - 75% - contribuie Consiliul Judeţean Constanţa, în calitate de cofinanţator. După finalizarea reabilitărilor la cele trei lăcaşe de cult vor demara şi lucrări de reparaţii la bisericile din satele Lespezi şi Văleni.