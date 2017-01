Docher strivit între o navă și o barjă

15:53:46 / 22 August 2014

legislatie stupida

presupun ca si saracul peste care a cazut capacul metalic avea instructajul si verificarile medicale la zi. NU vad relevanta. Cade un capac metalic peste tine, de unde si pana unde mai conteaza ce instructaj ai avut? Scara pe care te afli e agatata de un remorcher si te arunca in mare, iarasi nu mai conteaza. Ironie (ipotetica) : E doar un prilej de a aplica amenzi/spagi. N-a avut instructajul facut?! e clar ca e vina companiei ca s-a rupt un cablu metalic. Daca angajatul peste care a cazut capacul avea instructaj, in mod sigur nu se rupeau cablurile, nu? Baba si mitraliera. Legi de cacat intr-o tara de cacat. Capacul metalic cadea peste ala indiferent ce instructaj a avut, iar celalalt nefericit cadea in mare indiferent daca era tata instructajelor.