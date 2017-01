Docilul şi bădăranul

Omul muci are o răbdare de fier. Din cauza excesului de fier, onoarea sa este de doi lei. Practic, nu are pic de onoare. Cunosc un astfel de exemplar care se comportă ca un măgar docil, cu toate că rasa cu pricina este oarecum rară. Pur şi simplu, dacă puteţi crede aşa ceva, individului îi place să-l faci albie de porci. Deduc chestiunea asta din zîmbetul pe care îl afişează ori de cîte ori cineva îl ia la rost. Datorită excesului de fier, despre care vorbeam mai sus, personajul nostru poate fi făcut cu lejeritate muci, ceea ce se întîmplă în fiecare zi. Dacă nu-l înjuri temeinic şi punctual, omul nostru suferă enorm. E ca şi cum nu l-ai băga în seamă! Să-l vedeţi cum aşteaptă cuminte şi ordonat porţia lui zilnică de lături! Măgarul docil din paragraful trei a fost făcut de doi lei într-o dispută politică cu, sună frumos, nu-i aşa?, caracter electoral. L-a făcut unul ca la ghena de gunoi! Da’ ce nu a zis despre el! De cîte ori îl făcea mafiot pe un post de televiziune, ăstuia îi creştea tensiunea de plăcere. Se bătea singur cu pumnul în piept, prezentîndu-şi poza opiniei publice. Eu sînt. Producătorul de înjurături şi lături pe bandă rulantă continua cu o îndîrjire şi mai mare. După ce a terminat cu omul muci, pentru că trebuia să-i dea şi lui o pauză, a trecut la categoria neamuri. Intrase docilul în panică. Băi, ce faci, nu mă mai înjuri? Cum să spun, dacă nu este înjurat într-o zi, ăsta nu e om! Boleşte de dimineaţa pînă seara. Iniţial, am crezut că îl urăşte pe cel care l-a călcat în picioare în faţa telespectatorilor amatori de spectacole (în direct) de mahala. M-am înşelat. Aflu că între cei doi s-a cimentat o prietenie de nezdruncinat. Omul muci se alintă toată ziua pe lîngă el precum un motan care abia aşteată să fie luat la şuturi. Cînd este făcut zdrenţe, omul muci, care poate fi recunoscut şi după fonfăit, consideră că a atins culmea afirmării sale depline şi multilateral dezvoltate. O să spuneţi că este o personalitate complexă şi tolerantă. După cum stă capră, da, aveţi dreptate. Cînd îl frige interesul la lingurică, se face frate şi cu dracul. Doi bani nu dă pe onoarea sa nereperată şi pe orgolii! Trebuie să treacă puntea? Da. Ei bine, se face frate nu cu dracul, după cum am menţionat în prima parte a intervenţiei mele, ci cu cel care îl înjură de o viaţă întreagă, chiar şi atunci cînd nu are un motiv serios! Adevărul este că fără un profesionist în materie de denigrare nu poţi să pui în mişcare o diversiune politică de amploare. Chiar şi atunci cînd se află pe aceeaşi baricadă, pentru că s-a întîmplat de foarte multe ori chestia asta, omul muci îl provoacă la mici ghiduşii şi huliganisme. Domnule, zice el, eu mă regăsesc în fiecare albie de porci care îmi iese în cale. Cînd nu se poate deplasa, apelează la bădăranul de serviciu, care, maestru de mestru, îi asigură decorul şi atmosfera aferente mediului porcin. Paradoxal, omul muci se simte foarte bine sub potopul de înjurături al bădăranului!