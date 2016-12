Doctor Honoris Causa la „Ovidius”

Senatul Universităţii „Ovidius” Constanţa acordă, astăzi, titlul onorific de Doctor Honoris Causa profesorului Fokion K. Vosniakos, de la „Alexander Technological Educational Institute of Thessaloniki”, din Grecia. Titlul este decernat la propunerea Facultăţii de Farmacie din cadrul universităţii constănţene. Preşedinte al Asociaţiei Balcanice de Mediu (BENA) şi, totodată, preşedinte al Comitetului pentru Mediu din cadrul „Alexander Technological Educational Institute of Thessaloniki”, prof. Vosniakos primeşte cea mai înaltă distincţie academică pentru prestigioasa activitate de cercetare ştiinţifică în domeniile mediu şi sănătate. Profesorul, prin Asociaţia Balcanică de Mediu, este un colaborator important al Universităţii „Ovidius”, fiind derulate în comun, în perioada 1999 - 2012, mai multe proiecte, printre acestea numărându-se şi zece proiecte de cercetare, dar şi finanţarea de către BENA a unui curs postuniversitar - „Noi profesiuni de mediu - educaţie ecologică”. De asemenea, o colaborare există şi în ceea ce priveşte publicarea în revista „Journal of Environmental Protection and Ecology” şi, cel mai recent proiect, crearea unui nou Centru Internaţional BENA în cadrul Facultăţii de Farmacie a Universităţii „Ovidius”, intitulat „International Center of Pharmaceutical and Medical Education and Research (PHAMED)”.