Doctoratul medical nu mai e ce-a fost

Doctoratul în România nu mai constituie, aproape pentru nimeni, o misiune imposibilă. Tot mai mulți absolvenți de studii superioare sunt tentați să urmeze și o școală doctorală. Unii pentru că pur și simplu vor să se mândrească, alții pentru că jobul o impune. Însă obligativitatea de a fi doctor sau doctorand în unele domenii s-ar părea că generează probleme. Comentarii în acest sens au fost făcute de secretarul de stat din Ministerul Afacerilor Interne (MAI), dr. Raed Arafat, care a fost nevoit, după mai mult de opt ani de activitate în învăţământ, în domeniul medical de urgenţă, într-o universitate de prestigiu din România (Universitatea de Medicină şi Farmacie din Cluj-Napoca - n.r), să plece. Motivul? I s-a spus că, pentru că nu are doctoratul, se va reduce punctajul universităţii. ”Între a face doctoratul pe genunchi sau să mi-l facă altcineva ori a pleca, am hotărât să plec”, a spus dr. Arafat. Oficialul este de părere că doctoratul în domeniul medical a devenit în România o formalitate, cu o calitate cel mai probabil redusă şi fără valoare. ”Doar faptul că i-am obligat pe toţi care fac parte din sistemul de învăţământ universitar medical să deţină titlul de doctor sau, în cazul asistenţilor universitari, să fie cel puţin doctoranzi a generat unele probleme a căror recunoaştere nu se doreşte şi am să dau exemple. În SUA, anul trecut, erau 309 de profesori de medicină de urgenţă în universităţi, unde doar şase cu doctorat”, a spus dr. Arafat la Gala Studenților Români din Străinătate, desfăşurată la Palatul Parlamentului. Despre aceeaşi obligativitate, el a declarat că aceasta este în detrimentul calităţii: ”Ridicând nivelul, ca să fie neapărat cu doctorat sau doctorand, noi am redus calitatea şi am redus expunerea şi pregătirea studenţilor noştri. Determinând forţat medicii tineri să acceadă procedura de obţinere a titlului de doctor, nu am făcut decât să-i împovărăm pe toţi cei care trebuie să achite sume imense, dacă nu sunt bursieri, pentru şcoala doctorală, care a devenit o sursă importantă de venituri pentru universităţi. Pe de altă parte, eu nu ştiu unde vor oferi viitori doctoranzi atâtea subiecte şi teze de doctorat reale, utile şi valide din punct de vedere ştiinţific, solicitându-le obligatoriu tuturor să aibă astfel de doctorate”. În opinia lui Arafat, acest lucru va determina afectarea inclusiv a celor care într-adevăr finalizează teze de doctorat de valoare, în urma unui proces asociat cu multă muncă şi străduinţă. Precizăm că Universitatea ”Ovidius” din Constanța are patru școli doctorale: științe umaniste (domeniul doctoral - filologie și istorie); teologie (domeniul doctoral - teologie); științe aplicate (domeniul doctoral - biologie); medicină (domeniul doctoral - medicină și medicină dentară). În sesiunea septembrie 2014 au fost admiși la domeniul filologie 13 candidați (doi bursieri); la domeniul istorie - șase candidați (un bursier); la domeniul teologie - 29 de candidați (trei bursieri); la domeniul biologie - opt candidați (un bursier); la domeniul medicină - 24 de candidați (11 bursieri); la domeniul medicină dentară - doi candidați (un bursier).