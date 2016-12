Doctorii americani, declarați mincinoși de judecătorii români?

DOCUMENTE Constant, unii judecători din România au ignorat complet setul de analize medicale venite din SUA, autentificate cu apostila Convenției de la Haga înainte să fie certificate de Departamentul de Stat american și semnate de trei doctori renumiți (Doru Paul, profesor asistent de medicină, hematologie-oncologie, la Monter Cancer Center, de la Spitalul Universitar Hofstra North Shore LIJ, New York; Mohamad E. Allaf, șeful Departamentului de Chirurgie Robotică al Spitalului „Johns Hopkins” din Baltimore, Maryland, precum și Şerban Cocioabă, de la clinica Medical Metamorphosis din New York), care atestă că președintele ales al Consiliului Județean Constanța (CJC) suferă de o boală foarte gravă, cancer la prostată, și se află într-o stare critică, ce face ca orice deplasare mai lungă să-i pună viața în pericol. Avocații lui Constantinescu au spus constant că, prin decizia unora dintre judecători de a ignora documentele medicale, practic, doctorii americani sunt făcuți mincinoși, fapt fără precedent în relația româno-americană.

MOTIVARE Ce poate fi mai elocvent în această acuzație decât motivarea Curții de Apel București (CAB), făcută publică ieri, privind măsura arestării preventive, dispusă în 7 august, în dosarul privind litigiul cu Curtea de Conturi. Culmea tupeului, CAB arată, în motivarea sa, că apărarea lui Constantinescu nu s-a bazat pe înscrisuri medicale credibile care să arate că ”acesta se afla internat în stare gravă într-un spital din New York”, la momentul cererii DNA. De asemenea, notează CAB, Constantinescu a invocat o presupusă infecție, ”ce nu a fost dovedită cu niciun înscris medical”. CAB face referire şi la înscrisurile având antetul ”Johns Hopkins School of Medicine”, arătând că acestea ”nu poartă nicio ștampilă, astfel că autenticitatea lor este incertă”. Referitor la situația lui Constantinescu, primarul Constanței, Radu Mazăre, a declarat că nicio autoritate nu poate garanta că, în eventualitatea unei extrădări, Nicuşor Constantinescu va supravieţui unui zbor din SUA până în România. „Din punga de puroi pe care o avea, şi dacă ar zbura, nu ştiu cine poate garanta că nu explodează, era cât o minge de handbal, acum e cât o minge de tenis. Are drenul şi îi curge. Nu ştiu cine şi ce judecător sau procuror poate garanta că nu îi explodează punga de puroi la un zbor de opt ore şi asta să degenereze într-o septicemie”, a spus Radu Mazăre.