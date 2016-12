Doctoriţa care a trimis-o acasă pe bătrâna găsită moartă ar fi vrut să o interneze, dar ea a refuzat

Managerul Spitalului Județean din Sfântu Gheorghe, András-Nagy Róbert, unitate unde lucrează doctoriţa care a trimis-o acasă pe femeia găsită moartă la Braşov, spune că medicul ar fi vrut să o interneze pe bătrână, dar aceasta a refuzat, şi în plus nu ştia că ea are probleme neurologice. András-Nagy Róbert a declarat, astăzi, că tragedii precum cea a bătrânei de la Brașov ar putea fi evitate printr-o serie de măsuri luate la nivel central. Managerul Spitalului Județean "Dr. Fogolyán Kristóf” din Sfântu Gheorghe a spus că a vorbit cu medicul Veronica Grigore, cea care l-a înlocuit pe doctorul de gardă de la Spitalul "Tractorul” din Brașov, iar aceasta i-a povestit că a vrut să își ajute prietena. "Doamna doctor mi-a spus că a fost în gardă pentru a-și ajuta prietena care nu se simțea bine. A vrut să facă un bine”, a afirmat András-Nagy Róbert. El a susţinut că Veronica Grigore i-a spus că bătrâna a fost adusă cu ambulanța la Unitatea de Primiri Urgențe (UPU) de la Spitalul Județean Brașov, iar pe fișa UPU a pacientei nu scria că aceasta ar suferi de vreo boală neurologică, iar când bătrâna a fost externată, nu avea tulburări de orientare în spațiu și timp. "Doamna doctor a vrut să o interneze, însă femeia a refuzat și a semnat pentru acest lucru. Iată un caz în care cardurile de sănătate ar fi de folos. Dacă pacienta ar fi avut card, medicul ar fi văzut că are tulburări de memorie și nu ar fi lăsat-o să plece”, a adăugat András-Nagy Róbert. Totodată, managerul este de părere că ar trebui reglementat și faptul că, în astfel de cazuri, ambulanța trebuie să transporte pacientul acasă. „Acest lucru este posibil atunci când un pacient este dus la UPU, însă bătrâna a fost deja transferată de la UPU la secția de boli interne, așadar nu mai era la Urgență", a mai spus András-Nagy Róbert. Bătrâna de 82 de ani a fost găsită moartă, duminică seară, pe un câmp din zona cartierului Rulmentul din Braşov, după ce cu o zi în urmă fusese lăsată să plece din Spitalul ”Tractorul” în pijamale, cu papuci de casă și având o păturică pe umeri.