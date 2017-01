„Doctorul sufletelor“ Gheorghe Iovu aduce la Constanța „Pasărea măiastră“

Compozitorul și interpretul Gheorghe Iovu, supranumit „Doctorul sufletelor”, își va lansa la Constanța vineri, 1 aprilie, de la ora 19.00, cel de-al 14-lea album de muzică terapeutică din carieră, „Pasărea măiastră”. Evenimentul este programat la Teatrul pentru Copii și Tineret „Căluțul de mare”.

„Doctorul sufletelor“, așa cum este numit artistul Gheorghe Iovu, dorește să ofere publicului constănțean un regal al primăverii, de muzică și armonie, lansarea albumului „Pasărea măiastră” fiind un prilej bun de a reveni la Constanța”, spun organizatorii.

Intrarea la concert este liberă, iar cei interesați pot achiziționa CD-uri purtând semnătura artistului Gheorghe Iovu. Înainte sau după concert, spectatorii pot face donații pentru Florentina Gavrilă, tânără de 25 de ani, din Constanța, care a fost diagnosticată cu leucemie acută limfoblastică și a cărei stare s-a agravat în ultima perioadă, inexplicabil.

„Florentina se află în Milano, Italia, unde așteaptă rezultatul analizelor, pentru ca, apoi, medicii să stabilească tratamentul corespunzător. Acum, mai mult ca niciodată, are nevoie de susținerea noastră, a tuturor, familie, prieteni, colegi…”, mai spun organizatorii.

„Totul s-a întâmplat anul trecut, mă simțeam tot mai rău, fără forță, lipsită de concentrare, dormeam foarte mult. Într-un final am leșinat... și am început să-mi fac toate testele de sânge până când am descoperit crudul adevăr pe data de 21 ianuarie... leucemie acută. Viața mi s-a schimbat într-o clipă! Aveam planuri mari… îmi doream o familie cu doi copii, afacerea mea în marketing internațional… Am fost mereu un om care a făcut totul cu mâinile lui, un om decis, convins de ceea ce vrea în viață, am luptat și muncit toată viața mea pentru ceea ce am vrut și am obținut mereu totul până acum... când ceea ce credeam eu că este „totul”, de fapt, este nimic! Mă rog în fiecare zi la Dumnezeu să mă ajute să trec peste aceste probleme. Îmi doresc din tot sufletul meu să trăiesc și să-mi îmbrățișez familia și prietenii!”, spune Florentina Gavrilă.

