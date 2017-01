Doctrina nemulţumiţilor din PDL

Nu sunt Mafalda, dar, cu puţin timp în urmă, la această rubrică, am anticipat mutarea făcută, de curând, de Florian Constantin, care, iată, s-a retras din cursa electorală pentru şefia organizaţiei municipale Constanţa a PDL. Scuzându-i mijloacele, înţelegem că domnul Constantin, la unison cu alţi chibiţi, a înţeles că trebuie să-i lase cale liberă Mariei Stavrositu, pe care gruparea “M”, Mitroi, Mironescu etc., vrea să o propulseze în fruntea filialei amintite. Pe vremuri, ca rugbyst, Florian era mult mai abil pe terenul de joc. Acum, în politică, fenta sa nu a lăsat pe nimeni cu gura căscată şi nici nu a destabilizat vreo grămadă. Previzibilă din toate punctele de vedere, noua fiţă a lui Florian Constantin ilustrează registrul tehnic extrem de sărac al celor care, la Constanţa, vor cu orice preţ să pună mâna pe toate structurile de conducere din partid. Din punct de vedere tactic, dacă putem vorbi despre aşa ceva, Florian Constantin a respectat întocmai indicaţiile antrenorului. Deşi declară că este adeptul competiţiei, a stat tot timpul cu capul, cum se spune, la cutie, cu intenţia clară de a nu deranja pe nimeni. Într-o altă conjunctură politică, în calitatea sa de preşedinte interimar al PDL Constanţa - municipiu, eu cred că ar fi fost mult mai activ. Din păcate, spiritul său de mare sportiv a fost anihilat de spiritul politic autohton, care, nu-i aşa?, are o cu totul altă conotaţie. Abandonul lui Florian Constantin va fi urmat de alte exemple oarecum similare, pentru ca nimeni să nu tulbure marşul Mariei Stavrositu spre victoria finală… În PDL Constanţa, după o perioadă de prelungit anonimat, s-a refăcut gruparea “M”, consolidată cu Maria şi Mitroi. Din acest nucleu a ieşit Manole Adrian, care, acum, se află în poziţia de contracandidat al Mariei Stavrositu, fiind susţinut de un alt fost “M”, l-am numit pe Mircea Banias. Mă aşteptam ca noua grupare să iasă în faţă cu un program adecvat pretenţiilor afişate de cei care se consideră îndreptăţiţi să se instaleze în fruntea principalelor structuri de partid. Constat, însă, cu nedumerire, că singurul subiect al dezbaterilor din ultima vreme îl constituie nemulţumirile celor care nu şi-au văzut sacii în căruţă, din câte înţeleg, căruţa fiind prea mică! În mare, reproşurile lansate la adresa lui Banias, liderul pedeliştilor constănţeni, sunt mai mult de ordin personal. Supărarea cea mai mare provine din rândurile celor care nu au prins un post de conducere în schema deconcentratelor, un motiv cât se poate de concret ca să ceară schimbarea preşedintelui. Cam la atât se rezumă discuţiile ideologice care vizează noile prefaceri din PDL Constanţa. Să-mi fie cu iertare, cel puţin asta rezultă din luările de cuvânt ale nemulţumiţilor care au pus bazele noului nucleu “M”, din care înţeleg că fac parte şi foştii primari pesedişti. Alegerile de partid ar fi trebuit să reprezinte pentru cei din PDL un moment serios de bilanţ şi analiză adecvată etapei pe care o parcurge. În loc de idei şi propuneri constructive, asistăm la o prelungire a scandalurilor care au scindat această formaţiune politică în teritoriu. Culmea ironiei, exact pe fondul criticilor aduse de Traian Băsescu mahărilor din PDL, la nivel central! Era de aşteptat ca preşedintele să le dea cu tifla celor care i-au suflat în goarnă. Se apropie ziua spovedaniei.