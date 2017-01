Documentar de Teodora Ana Mihai, printre cele mai bune din 2014

„Waiting for August", de Teodora Ana Mihai, o coproducţie Belgia/România, se numără printre cele mai bune 25 de documentare din 2014, într-un clasament realizat de prestigioasa revistă cinematografică britanică „Sight & Sound“. Topul, care reuneşte 25 de lungmetraje din întreaga lume, include producţii şi coproducţii din Statele Unite ale Americii, Filipine, Marea Britanie, Franţa, Portugalia, Africa de Sud, Germania, Italia, Austria, Olanda, Polonia, Argentina, Indonezia, Norvegia şi Danemarca.

Filmul a ocupat locul al 16-lea, criticii afirmând că „debutul regizoarei Teodora Ana Mihai este o uimitoare piesă intimă de observare meşteşugită, care nu exagerează în lirism şi sfârşeşte prin a fi emoţională, dar şi foarte subtil provocativă, în moduri neaşteptate". Documentarul prezintă povestea Georgianei, o tânără în vârstă de 15 ani, care stă cu cei şase fraţi ai săi într-o locuinţă socială din Bacău. Mama lor, Liliana, a plecat la muncă în Torino şi se va întoarce în vară. În absenţa mamei, Georgiana devine capul familiei, perioada de adolescenţă fiind brusc încheiată.

Printre filmele incluse în acest top se află şi „20.000 Days on Earth", de Iain Forsyth şi Jane Pollard, despre rockerul Nick Cave, „Maidan", de Sergei Loznitsa, „Silvered Water, Syria Self-Portrait", de Ossama Mohammed şi Wiam Simav Bedirxan, şi versiunea scurtă a documentarului „On the Run Tour: Beyonce and Jay Z", de Jonas Akerlund.

Născută în 1981, la Bucureşti, Teodora Ana Mihai a emigrat în urmă cu 25 de ani din România în Belgia, ţara sa de adopţie. A studiat arta cinematografiei în Statele Unite ale Americii, la Sarah Lawrence College (New York). La întoarcerea în Belgia a realizat „Waiting for August", un documentar care a impresionat juriile a numeroase festivaluri din Europa, Australia şi America de Nord.