Documentar despre Amy Winehouse, în pregătire la Londra

Un documentar despre regretata cântăreaţă britanică Amy Winehouse, decedată la vârsta de 27 de ani, se află în pregătire la Londra şi va conţine numeroase secvenţe video care nu au fost niciodată prezentate în public. Filmul va include înregistrări video de arhivă şi va fi regizat de britanicul Asif Kapadia, al cărui documentar ”Senna”, din 2010, despre pilotul brazilian de Formula 1 Ayrton Senna, a fost recompensat cu premiul BAFTA.

Amy Winehouse a murit în iulie 2011, la vârsta de 27 de ani, în reşedinţa ei din cartierul londonez Camden. Medicii legişti au ajuns la concluzia că vedeta britanică a murit din cauza unei intoxicaţii cu alcool şi au declarat că decesul acesteia a fost unul accidental. Albumul ”Back to Black” lansat de Amy Winehouse în 2006 a făcut din această artistă britanică o vedetă internaţională. Născută la Londra, Amy Winehouse, care s-a luptat mulţi ani cu dependenţa de droguri şi de alcool, este considerată artista care a reuşit să crească din nou popularitatea muzicii soul. ”Amy a fost un talent care apare la o generaţie şi a atras atenţia tuturor. A compus şi a cântat din tot sufletul şi toată lumea a căzut sub vraja ei”, au declarat regizorul Kapadia şi producătorul filmului, James Gay-Rees. Filmul, care nu are deocamdată un titlu, va fi propus distribuitorilor internaţionali prezenţi la Festivalul de Film de la Cannes, în luna mai, a anunţat compania distribuitoare Focus Features International. Focus Features International face parte din grupul NBC Universal, deţinut de Comcast Corp.

Fanii şi criticii laolaltă i-au aclamat farmecul necizelat, umorul incisiv şi combinaţia unică de jazz şi soul care îi caracterizau muzica. Un alt avantaj al controversatei artiste britanice era talentul incontestabil de compozitoare - muzica pe care a scris-o este, fără excepţie, profund personală, de o candoare brutală. Cele două discuri lansate în timpul vieţii sale, ”Frank” şi ”Back to Black”, recompensat cu cinci premii Grammy, s-au vândut în peste 12 milioane de exemplare în întreaga lume. Lansat în 2006, ”Back to Black” a devenit, după moartea divei, cel mai bine vândut album al secolului XXI, în Marea Britanie. Acel record a fost doborât în decembrie 2011 de albumul ”21” al cântăreţei Adele.