Documentar difuzat gratuit pentru elevi şi studenţi

Începând din 21 mai, elevii şi studenţii din judeţul Constanţa vor putea viziona gratuit documentarul “Dunărea, Amazonul Europei”, în cinematograful Citiplex, în fiecare joi, de la ora 12.00. În această săptămână va avea loc lansarea documentarului, care ajunge în cinematograful constănţean prin intermediul echipei “Let’s do it, Romania!”, care a câştigat dreptul de difuzare de la National Geographic, post care susţine proiectul iniţiat de „Let’s do it, Romania!” - „Ora de geografie la cinematograf“. Până la sfârşitul anului şcolar, aproximativ 3.000 de elevi şi studenţi din judeţ vor putea viziona documentarul care prezintă secretele fluviului care traversează zece ţări şi patru oraşe-capitală. “Elevii şi studenţii vor putea să vizioneze în fiecare săptămână, joia, de la ora 12.00, până la sfârşitul anului şcolar, în cinematograful Citiplex, filmul documentar pe care îl difuzăm în cadrul programului „Ora de geografie la cinematograf“”, a spus coordonatorul regional “Let’s do it, Romania”, Victor Maxim. Cei care doresc să urmărească documentarul trebuie să ia legătura înainte cu Victor Maxim, telefonic, la 0736677133 sau pe e-mail, la adresa victor.maxim@letsdoitromania.ro. Documentarul în două părţi “Dunărea, Amazonul Europei” prezintă secretele acestui fluviu în detalii impresionante, urmărindu-i curgerea de la sursă la mare.