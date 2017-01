Documentar inspirat de Valentino, la Festivalul de la Veneţia

“Valentino: The Last Emperor”, un documentar despre designerul italian Valentino Garavani, care s-a retras din activitate în luna ianuarie, va fi prezentat în avanpremieră, mîine, în cadrul Festivalului de Film de la Veneţia, care se desfăşoară în perioada 27 august - 6 septembrie. Documentarul a fost produs şi realizat de jurnalistul Matt Tyrnauer, angajat al revistei “Vanity Fair”, care a înregistrat materiale video cumulînd peste 250 de ore cu munca designerului italian, în perioada 2005 - 2007. “Acest portret intim, fascinant şi plin de umor este o fereastră spre lumea interioară a lui Valentino, a creativităţii sale excepţionale şi a stilului său de viaţă unic”, se arată într-un comunicat, care anunţă prezentarea filmului în cadrul Mostrei veneţiene. Proiecţia va fi urmată de o scurtă prezentare de modă Valentino, la care vor lua parte mai multe modele celebre, unele dintre muzele designerului. Prezentarea se va încheia cu o petrecere privată, care va avea loc la Muzeul Guggenheim. “Va fi pentru mine o mare onoare şi o foarte bună şansă de a mă apropia de lumea cinematografiei”, a declarat celebrul designer. “Acest documentar este o biografie autorizată despre toată viaţa mea, despre modă şi toate evenimentele la care am participat. Există imagini de epocă în care apar toate divele pe care le-am îmbrăcat, în off fiind utilizată vocea mea”, a mai spus Valentino Garavani.

La vîrsta de 75 de ani, designerul italian s-a retras din lumea modei, după 45 de ani de activitate, lăsînd în urmă moştenirea unei linii vestimentare remarcabilă prin rafinament şi o nuanţă de roşu care îi poartă numele. Din 17 iunie şi pînă pe 21 septembrie, Muzeul Modei şi Textilelor din Paris prezintă o expoziţie specială care cuprinde 225 dintre creaţiile semnate Valentino, aducînd, astfel, un omagiu designerului.