Documentarele pe tema războiului domină lista pentru nominalizări la Oscar

Academia Americană de Film şi Ştiinţe a anunţat că documentarele pe tema războiului domină lista celor 15 filme în competiţia pentru premiul Oscar la această categorie. Printre documentarele pe tema războiului din Irak se numără “Body of War” de Phil Donahue şi Ellen Spiro, “No End in Sight” de Charles Ferguson, “Taxi to the Dark Side” de Alex Gibney şi “Operation Homecoming: Writing the Wartime Experience” de Richard Robbins. Alte documentare care au ca temă războiul sînt “White Light/Black Rain: The Destruction of Hiroshima and Nagasaki” în regia lui Steven Okazaki, “The Rape of Europa” de Richard Berge şi Bonni Cohen şi “Nanking” de Bill Guttentag şi Dan Sturman.

Cel mai discutat lung-metraj documentar inclus pe lista scurtă pentru nominalizările la Oscar este “Sicko”, în regia lui Michael Moore, care a avut încasări de 24 de milioane de dolari de la lansarea sa în sălile de cinema. Pe aceeaşi listă au mai intrat “War/Dance” de Sean Fine şi Andrea Nix, “Lake of Fire” de Tony Kaye, “Please Vote for Me\", de Weijun Chen, \"For the Bible Tells Me So” de Daniel G. Karslake, “The Price of Sugar” de Bill Haney, “A Promise to the Dead: The Exile Journey of Ariel Dorfman” de Peter Raymont, “Autism: The Musical” de Tricia Regan.

Cei cinci nominalizaţi finali în competiţia pentru premiul Oscar pentru cel mai bun documentar vor fi anunţaţi pe 22 ianuarie 2008. Premiul Oscar pentru cel mai bun documentar pe 2007 a fost decernat producţiei “Un adevăr incomod”, realizat de Al Gore.