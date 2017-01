Documentarul „Antrenamentul“, nominalizat la Premiul UNICEF pentru televiziune

Zece filme din întreaga lume au fost selecţionate, timp de un an, de un juriu prezidat de UNICEF, pentru a concura la cel mai important premiu al Festivalului Internaţional de Televiziune pentru Copii de la Barcelona, ajuns la cea de-a XII-a ediţie. La această manifestare, care se desfăşoară între 11 şi 15 noiembrie, România este prezentă pentru prima dată în finală, prin producţia „Antrenamentul“, de Florin Orezeanu şi Alina Cosmoiu. Documentarul „Antrenamentul“ are în palmares trei distincţii pe care le-a obţinut, anul trecut, la festivaluri de prestigiu: trofeul „Paladino d’Oro“ la Festivalul de Film Sportiv de la Palermo, Premiul pentru cel mai bun Documentar la Festivalul Internaţional de Scurtmetraj de la Barcelona şi o menţiune de onoare la Festivalul Sport Movies&TV de la Milano.

Premiul UNICEF se acordă pentru cele mai bune producţii internaţionale dedicate copiilor şi tineretului. Filmele trebuie să fie de un înalt nivel profesional şi să sprijine, prin mesajul transmis, valorile etice. „Antrenamentul“, produs de Action Television Production, se află în competiţie pentru premiul UNICEF alături de filme din China - „We Are Tough Cookies“, din Marea Britanie - „Ela“, Columbia - „El Pescador de Estrellas“ , „The Star Fisher“, Spania, Mexic – „I want to be a pilot“, Noua Zeelandă – „Hawaikii“, Uruguay – „Ebony“, Olanda – „Hobby: naar huis gaan“/”I want to go home“ , „Ik ben sterk“/”I am strong“ şi Statele Unite ale Americii - „Africa’s Daughters“.