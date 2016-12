Documentarul Channel 4 privind imigranţii români a declanşat un scandal diplomatic

Documentarul televiziunii britanice Channel 4 privind imigranţii români a declanşat un scandal diplomatic, comentează The Observer, menţionând scrisoarea trimisă de trei parlamentari români ambasadorului Marii Britanii, care întreabă cum ar reacţiona Londra la o campanie de denigrare a britanicilor. Într-o scrisoare adresată producătorilor serialului, ambasadorul României la Londra, Ion Jinga, s-a declarat "surprins şi extrem de dezamăgit" de modul în care românii din Marea Britanie sunt prezentaţi în documentarul Channel 4, "The Romanians Are Coming" ("Vin Românii"), apreciind că prezentarea doar a aspectelor negative este incorectă şi discriminatorie, aminteşte The Observer în ediţia electronică. În plus, trei membri ai Parlamentului român i-au scris ambasadorului britanic la Bucureşti pentru a acuza că postul de televiziune incită la ură şi discriminare, adaugă The Observer, care este ediţia de astăzi a cotidianului The Guardian. "Vă rugăm să vă gândiţi care ar fi reacţia dumneavoastră dacă TVR, postul public de televiziune din România, ar lansa o campanie de denigrare îndreptată împotriva cetăţenilor britanici din ţara noastră, generalizând cazurile de alcoolism şi pedofilie ale unor cetăţeni britanici (cazuri pe care suntem siguri că le cunoaşteţi) şi transformându-le în imaginea generală a cetăţenilor britanici din România. Documentarul difuzat de Channel 4 face exact acelaşi lucru", se arată în scrisoarea celor trei parlamentari români, văzută de The Observer. Channel 4 a afirmat că serialul care s-a încheiat marţi a explorat vieţile românilor care încearcă să-şi facă o nouă viaţă în Marea Britanie şi a căutat adevărul din spatele titlurilor de presă privind imigraţia. ”Acest serial prezintă direct multe dintre stereotipurile şi prejudecăţile despre românii care vin în Marea Britanie şi oferă o imagine onestă asupra experienţei unor persoane diferite care încearcă să-şi facă o nouă viaţă în această ţară”, a declarat un purtător de cuvânt al Channel 4. "Serialul arată clar că majoritatea românilor din Marea Britanie sunt profesionişti cu locuri de muncă garantate, care îşi plătesc taxele şi contribuie la economia britanică", a adăugat acesta. Primul episod a avut ca subiect situaţia unui imigrant român, Alex, care doarme într-o parcare din apropierea gării Victoria şi care îi ajută pe alţi români să vină la Londra. În acelaşi episod a fost prezentată viaţa unui român de etnie romă, Sandu, care încearcă să se stabilească în oraşul Liverpool, deşi nu prea ştie limba engleză. Episodul al doilea a explorat situaţia socială din România şi cauzele care îi împing pe români să meargă în Marea Britanie.