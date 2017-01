Documentarul lui Al Gore, pe lista pentru nominalizări la Oscar

Filmul "An Inconvenient Truth", realizat de Al Gore, fostul vicepreşedinte al Statelor Unite, a fost inclus pe lista celor 15 documentare aflate în competiţie pentru un premiu Oscar, au anunţat organizatorii ceremoniei. Cei cinci nominalizaţi finali în competiţie pentru premiul Oscar pentru cel mai bun documentar vor fi anunţaţi pe 23 ianuarie 2007. Dintre cele 15 documentare alese, trei tratează în mod direct războiul din Irak: "The War Tapes", războiul filmat de soldaţi, "Iraq in Fragments" şi "The Ground Truth", care urmăreşte viaţa mai multor soldaţi, înainte, în timpul şi după acest război.

Vicepreşedinte al Statelor Unite în perioada 1993 - 2001, învins în alegeri de George W. Bush în 2000, Al Gore s-a convertit în mesagerul luptei împotriva încălzirii globale prin documentarul său "An Inconvenient Truth". Regizat de David Guggenheim, filmul este un colaj de imagini de la prezentările ţinute de Al Gore peste tot în lume dar şi de păreri ale acestuia. Subiectele prezentate, încălzirea planetei, creşterea concentraţiei de dioxid de carbon şi aşa mai departe, sînt susţinute cu statistici şi imagini reprezentative, iar filmul este marcat şi de comentarii pline de umor.