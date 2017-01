Documentarul „Michael Jackson THIS IS IT\" va rula în România, în intervalul 28 octombrie - 11 noiembrie, iar biletele vor fi puse în vînzare începînd de duminică. „Premiera documentarului va avea loc în România pe 28 octombrie, concomitent cu lansarea în Statele Unite ale Americii şi va fi difuzat în 12 cinematografe din ţară, care au contract cu distribuitorul InterComFilm”, a precizat managerul general al companiei, Andreea Comănici.

Filmul documentar despre „Regele muzicii pop”, care va putea fi vizionat şi la Constanţa, durează 111 minute şi este o selecţie din cele peste o sută de ore de înregistrări brute, de la repetiţiile lui Michael Jackson pentru seria de 50 de concerte pe care trebuia să le susţină la Londra. Pelicula include şi cîteva videoclipuri filmate special pentru a fi folosite în cadrul turneului londonez „THIS IS IT\", printre care şi o versiune inedită a „Thriller\", care urma să fie proiectată, în versiune 3D, la concerte. „Acest film este un dar pe care îl facem fanilor lui Michael. În momentul în care am început să punem cap la cap imaginile brute pentru realizarea filmului, ne-am dat seama că aveam în faţă ceva extraordinar, unic şi foarte special. Aceste imagini reprezintă o introspectivă intimă şi exclusivă în lumea creatoare a unui geniu. Pentru prima dată, fanii îl vor vedea pe Michael aşa cum nu l-au mai văzut niciodată - îl vor vedea pe marele artist lucrînd\", a declarat regizorul Kenny Ortega, care s-a ocupat de organizarea concertelor londoneze şi de filmarea repetiţiilor Ortega.

Cu două zile înainte de premiera internaţională a documentarului va fi lansat albumul „This Is It\", compus din două discuri: primul va include melodiile pe care Michael Jackson urma să le cînte în turneul „This Is It\", în ordinea în care apar în documentar, iar cel de-al doilea va conţine atît versiuni nelansate ale unor melodii clasice, cît şi un poem citit de cîntăreţ, numit „Planet Earth\". Albumul va fi însoţit de o broşură comemorativă de 36 de pagini, cu fotografii exclusive de la ultimele repetiţii ale regelui muzicii pop.

Pe 12 octombrie va fi lansat şi single-ul „This Is It\", despre care John McCain, co-producător al albumului şi administrator al averii deloc modeste a megastarului, a declarat: „Noul single defineşte, încă o dată, ceea ce lumea ştie deja, că Michael este unul dintre cele mai mari daruri ale lui Dumnezeu\".