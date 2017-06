Documentarul „Nadia Comăneci, gimnasta și dictatorul“ - premiul special al juriului la Festivalul de Film Sportiv de la Barcelona

Documentarul "Nadia Comăneci, gimnasta și dictatorul" a primit premiul special al juriului la Festivalul de Film Sportiv de la Barcelona din această lună, informează EFE și „La Vanguardia“. Scurtmetrajul italian ''Penalty'', în regia lui Aldo Iuliano, a fost câștigătorul celei de-a opta ediții a festivalului internațional de filme de sport BCN Sports Film, în care documentarul despre Nadia Comăneci a fost recompensat cu premiul special al juriului.

Pelicula realizată în Marea Britanie ''We're Superhumans'' a primit mențiunea specială a juriului, co-producția hispano-mexicană ''Gigantes descalzos'' a luat premiul pentru cea mai bună producție catalană, iar ''Chemins de glace'' din Canada a fost onorată cu distincția pentru cel mai bun film de sport extrem. Pelicula franco-poloneză ''Boniek and Platini'' a primit premiul pentru cel mai bun film de lungmetraj, iar documentarul anglo-american ''Steve McQueen: The man & Le Mans'' și filmul de animație francez ''Preston'' au completat lista câștigătorilor competiției.

Ediția a opta a festivalului a fost una specială, în cadrul acesteia fiind aniversați douăzeci și cinci de ani de la Jocurile Olimpice de vară din 1992. La competiția de film au fost înscrise inițial peste 400 de filme din 40 de țări. Dintre acestea 80 au intrat în concurs, o cifră care i-a făcut pe organizatori să se declare ''foarte mândri''. ''A fost o ediție cu un program excepțional datorită calității filmelor din competiție. Suntem foarte mândri pentru că nivelul a fost unul de mare rafinament'', a declarat pentru EFE directorul BCN Sport, Agusti Argelich.

Pe lângă tema sportivă a peliculelor intrate în competiție, acest festival barcelonez mai prezintă o particularitate, aceea că ia în considerare toate tipurile de filme, indiferent de durata lor sau de format - scurtmetraje, lungmetraje, documentare, ficțiune ori animație. Dovada o reprezintă însăși pelicula câștigătoare, scurtmetrajul ''Penalti'', care spune povestea unui grup de băieți care joacă fotbal în mijlocul pustietății. Directorul festivalului a semnalat de asemenea documentarul "Nadia Comăneci, gimnasta și dictatorul" al regizoarei germano-americane Pola Rapaport, despre contextul politic al carierei româncei, prima gimnastă care a obținut scorul perfect de zece la olimpiadă. ''Este dezvăluită complexitatea relațiilor dintre regimul Ceaușescu și Nadia Comăneci, o realitate foarte diferită de cea care ar putea fi aflată din exterior'', a subliniat Argelich.

Circa 10.000 de persoane au vizionat filmele din cadrul ediției din acest an a BCN Sports Film, proiecțiile fiind organizate în Muzeul Olimpic din Barcelona, săli de teatru și de cinematograf, centre culturale, biblioteci și penitenciare. Printre cei care au vizionat producțiile incluse în competiție s-au numărat și 3.000 de copii de la școlile din Barcelona, precizează sursa citată.