Documentaţii europene finalizate

Primăria comunei Tortoman a finalizat documentaţiile pentru două dintre proiectele pe care aleşii doresc să le demareze cu fonduri comunitare. Primarul Lucian Chitic a declarat că proiectele erau finalizate încă de anul trecut, însă autoritatea de management le-a returnat de mai multe ori, solicitând modificări ale documentaţiei. “Dorim, în primul rând, să finalizăm reţeaua de apă şi canalizare, proiect la care ne-au fost cerute o serie de avize suplimentare. Cred că, în prezent, acest proiect are toate documentele necesare pentru a fi admis şi trecut pe lista de finanţare. Am finalizat anul trecut proiectul terenului de sport. Acum dorim să completăm acest proiect cu unul nou, de reabilitare a şcolii, pentru care, de asemenea, am pregătit toată documentaţia şi am depus-o la autoritatea de management. Având în vedere că valoarea proiectului nu este atât de mare, sper să intre la finanţare şi să primim cât mai repede fondurile”, a declarat Chitic. În ceea ce priveşte drumurile din comună, primarul a afirmat că acestea vor fi reabilitate cu ajutorul Consiliului Judeţean Constanţa (CJC). “Prin programul CJC de pietruire a drumurilor de pământ am reuşit să finalizăm în comună o bună parte dintre uliţe. Mai mult decât atât, drumul spre Medgidia va fi complet reabilitat de Regia de Drumuri în cadrul aceluiaşi proiect demarat de CJC la nivel judeţean. Trebuie să precizeze că multe din proiectele realizate în comună au fost finalizate cu ajutorul CJC, pentru că bugetul mult prea mic nu ne permitea acest lucru. Am speranţa că autoritatea judeţeană ne va sprijini în continuare”, a adăugat Chitic.