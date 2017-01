13:37:02 / 18 Iunie 2014

de mare inportanta in securitatea intregi planete.

Daca sint date si informatii cu privire la acest aspect,trbuie reanalizat si urmarit tot trcutul profesional de specialitate in domeniul de informatii de inalt grad ce face obiectul securitati la inalt nivel de ordin global si nu numai global ci si cele care depaseste cu mult informatii ale teri si dincolo de planeta noastra numita tera,daca sau scurs asfel de informatii pri derapajul de comportament al unei persoane care avea acces si administra asfel de informatii,gresala de mari proportii apartine celor care trebuia sau trebuie sa se ocupe in mod expres de urmarirea fiecarui agent cu asfel de responsabilitati,ca atere trbuie la acest nivel sa fi existat si sa existe un departament de inalta calificare si supraveghere a personalului in asfel de servicii extra informative de mare inportanta si de inalta securitate acelor informatii,intrebarea mea este cum a reusit aceasta fiinta vie sa se desprinda de celelante fiinte care erau prin lege puse sa supravegheze si sa,securizeze acele informatii,cum este posibil ca asfel de informatii de gradul infinitului in informati de inalta specialitate sa ajunga prin intermediul unui element viu pe mina serviciilor rusesti? Eu cred ca asfel proceduri sa fie schimbate de indata prin legi secrete date de comisii speciale in domeniul miltar american si sa treca neintirzieat si in modul cel mai rapid posibil la resoftarea si interfata de baza speciala a tehnologiei care stochieaza si pastreaza informatiile de inalta inportanta si foarte secrete care nu vor fi date publicitati si nu vor fi vreodata sustrase de alte entitati sau persoane neautorizate special in asfel de servicii,trebuie de asfel cred ca sa trecut imediat la verificarea trcutuli profesional acestui fugar (dezerto),si imediat daca nu este prea tirziu la reperarea acestuia si sa fie recuperat cu ori ce pret daca acesta detine informatii de ordinul capacitati de tehnologii strategice miltare americane,si mai sint de parere dar si ingrijorat de cum nu sa trecut imediat la recuperrarea acestui corp viu pentru a fi inpiedicat imediat de a trasmite informatii? Concluzie A merica trbuie sa evalueze capacitatea de stocare si si cunostinte a informatiilor pe care le detine pina la momentul in care acesta a intrt in posesia acestor informatii si fuga acestuia si in funtie de gravitatea faptelor la regimul de informatii AMerica trbuie si este obligata sa treaca la misiuni speciale militarea cu ajutorul serviciilor de inalt rang de informatii ale pentagonului si ale N.A.S.A si sa distruga componente si mobile si imobile fixe si de alta natura care detine si stichiaza informatii trasmise de acest dezertor,acestea trebuie sa fie puse in activitate de la distanta sau prin metode super secrete care nu le pot da scris aici,chiar daca voi cere prin intelesul si continutul prezentei scrise ca este secret acest inscris. -Odata cu aceasta interventie care este secreta de nivelul maxim posibil trebuie recuperat si corpul viu in persoana acelui care a distribuit informatii si toti cei cu care acesta a luat contact in ori ce fel.-data inscrisuli. ui.acesta secret si care se adreseaza institutiilor de specialitate AMericane acest material a fost creat de N.I.V la data de 18.06.2014.cine face public acest continut isi asuma responsabiltatea in totalitate si va fi deferit justitiiei americane si europene.