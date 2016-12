Documentul autonomiei secuieşti nu e semnat

FĂRĂ VALOARE Mitingul celor 5.000 de secui şi maghiari care au cerut statului român să declare autonomia aşa-zisului ţinut secuiesc a trecut. Însă, în ciuda importanţei date evenimentului de către organizatori, protestul de la Târgu Mureş nu s-a finalizat cu vreun rezultat concret, totul rămânând doar o încercare jalnică a politicienilor etniei de a mai acapara ceva capital electoral. De ce a fost considerat minitingul un fiasco? Explicaţia ne-a fost oferită chiar de prefectul de Mureş, Corneliu Grosu, care a declarat că petiţia înmânată Prefecturii de către preşedintele CNS, Izsak Balazs, în care s-a cerut autonomia ţinutului secuiesc, nu are nicio semnătură şi nicio ştampilă. „Un document nesemnat rămâne anonim. Chiar şi aşa, pentru noi petiţia are însă aceeaşi importanţă şi va fi tratată cu importanţa cuvenită”, a declarat Grosu. El a adăugat că, în calitate de profesor universitar, ştie că un document are o valoare istorică dacă prezintă o serie de caracteristici, printre care semnătură şi ştampilă. Prefectul a arătat că autorii petiţiei fac apel la Guvernul României pentru o autonomie „care excede autonomia culturală, utilizându-se cuvintele de autonomie teritorială”.

RĂSPUNSUL NOII DREPTE În contrapartidă cu marşul de la Târgu Mureş, radicalii din Noua Dreaptă vor organiza, vineri, de Ziua Maghiarilor de Pretutindeni, la Arad, un marş de comemorare a lui Avram Iancu, având „un mesaj împotriva iredentismului maghiar”. Preşedintele Noua Dreaptă Arad, Dumitru Măgureanu, a declarat că a obţinut de la autorităţile locale autorizaţie pentru un marş la care ar urma să participe peste o sută de membri şi simpatizanţi ai organizaţiei. În altă ordine de idei, premierul Victor Ponta a declarat, referitor la scandalul arborării drapelului secuiesc, că pe instituţiile reprezentând Guvernul şi autorităţile centrale, indiferent de zonă, trebuie arborate doar steagurile României şi Uniunii Europene.