Dodoloaţa arată precum Casa Poporului văzută de aproape. De atîta consum de haleală are faţa tumefiată şi nasul ca un burlan. Cînd este la suprafaţă, înghite tot. Spun unii că procedează la fel şi atunci cînd se scufundă… Între dumicaţi, face rar pauze. Hăpăie cu un entuziasm molipsitor. Dodoloaţa este bine cimentuită la bază şi îndesată la mijloc. În ce priveşte nivelul de trai, nu e de plîns. Dimpotrivă. Îngropată în grăsime, a făcut ochii mici. Nici chiar cît nişte mărgele, dar undeva pe aproape. Cînd merge, dacă despre mers poate fi vorba, se dă de-a dura şi strigă “Ura!”. Cu toate acestea, nu promovează ura între popoare, ceea ce este corect pînă la un punct. Dodoloaţa este bine şezută. Practic, şade degeaba cît e ziulica de mare. De curînd, după un lung studiu, a învăţat să bea suc cu paiul. E drept, cînd trage pe o nară, horcăie. Într-un fel, este distractivă. Cînd rîde, ca lovită de streche, i se cutremură fălcuţele. Ochii o iau în jos şi îi cad în gură. Acolo, ca în orice gură cu ecou, fac un zgomot de nedescris. Se bat între ei. Unul se uită la făină, celălalt la slănină. Este un fel de amestecătură între o criză de astm şi tusea măgărească, predominantă fiind ultima vocală. Dodoloaţa este de-a dreptul divină în foarte multe ipostaze. Faţă de alţii, mă refer la tagma celor care fug de răspundere, ea spune limpede: ”Da, sînt di vină eu şi numai eu…” Se întîmplă rar să te întîlneşti cu un om atît de sincer! Cu ochii căzuţi în gură, dodoloaţa are farmecul său aparte. Seara tîrziu, la anumite ore, seamănă cu un pepene scobit în interior şi cu lumînare la cap. Momentele sale oratorice s-au înmulţit în ultima vreme. Dodoloaţei îi place foarte mult să vorbească de una singură. Culmea e că se află tot timpul în contradicţie cu gura sa, care o ia des la vale. Dodoloaţa ştie să imite foarte bine vacarmul produs de furtunile de mare intensitate. Pentru asta, este suficient să-şi sufle nasul în poala rochiei sale cu ştaif. Peisajul dezolant este întregit de numeroase alte artificii: scuipatul la distanţă de basma şi retezatul seminţelor dintr-o muşcătură. Dodoloaţa are nişte mînoaice cît balustrada principală de la Casa Poporului, dragă mie. Dacă se pune poleiul pe ele, poţi să te dai liniştit cu sania, indiferent de anotimp. Nările dodoloaţei sînt invidiate de cei aflaţi la Putere. Ei spun că, de la CDR încoace, nu au mai văzut un asemenea tunel cu Luminiţa în gură. Pentru cei neiniţiaţi, fac precizarea că este vorba despre gura tunelului şi atît. Dodoloaţa se dă în vînt după fructe. Cel mai mult îi plac perele mălăieţe care cresc în plopi. Şi micşunelele. Are o modalitate inedită de a le culege. Se aşează culcată pe spate şi cu gura căscată sub plop. După aceea, în ritmul impus de ea, scutură plopul. Uneori, în funcţie de culoarea partidelor aflate la Putere, în loc de pere, cad micşunele. Dodoloaţa este iubăreaţă foc. Cum vede pe unul, dacă are şi bani, îi cade cu tronc. Copie fidelă a fetei fără zestre, nu o vrea nimeni…