Doi ani de evenimente pentru atragerea de turişti

De doi ani, Primăria Eforie lucrează de zor la organizarea de evenimente pentru atragerea cât mai multor turişti în cele două Eforii. Regate, târguri ale colecţionarilor, şcoli de vară, congrese medicale, festivaluri gastronomice, de şah, expoziţii de fotografie, concursuri pe plajă şi multe altele, toate organizate în cadrul proiectului de „Promovare a activităţilor de marketing şi a produselor specifice destinaţiei turistice Eforie“. Proiectul a fost organizat cu bani europeni şi s-a derulat în ultimii doi ani, perioadă în care, după cum spune prrimarul Ovidiu Brăiloiu, s-a înregistrat o creştere a numărului de turişti care au ales ca destinaţie turistică Eforie. Declaraţiile primarului au fost făcute în cadrul conferinţei de final a proiectului amintit, ocazie cu care edilul-şef a precizat că, în următorii cinci ani, evenimentele amintite vor continua, pentru a observa ce impact au şi dacă de la an la an vor atrage mai mulţi turişti. Mai mult, în contextul în care se vorbeşte despre acordarea statutului de staţiuni balneare de interes naţional pentru câteva dintre localităţile de pe litoralul românesc, printre care şi Eforie, Brăiloiu speră ca, în viitor, localitatea să primească bani pentru dezvoltarea acestui sector. „Eforie este cunoscut ca destinaţie balneară pentru nămolul din lacul Techirghiol, care are proprietăţi curative. Avem o tradiţie de 100 de ani în turismul balnear. Avem şi sanatorii private, şi de stat şi văd că mai există persoane interesate să dezvolte astfel de spaţii. În cadrul proiectului au fost promovate la nivel naţional patru resurse turistice naturale şi antropice din oraşul Eforie: nămolul sapropelic, apa mării, bioclimatul marin şi ansamblul de statui şi monumente cultural-istorice“, a declarat Brăiloiu.