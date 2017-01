Doi ani de stagnare a cifrei de afaceri pe piaţa francizelor

Piaţa francizelor a stagnat anul trecut la o cifră de afaceri de 1,25 miliarde euro la nivel naţional, egalînd astfel încasările din 2007. Această cifră este însă sub estimările specialiştilor de la începutul anului 2008, care prevedeau afaceri de 1,5 milarde euro. În România operau la sfîrşitul anului trecut peste 450 de concepte de francize, totalizînd 1.900 de francizaţi, potivit datelor companiei de consultanţă CHR Consulting. Cele mai căutate sisteme de franciză de-a lungul timpului s-au dovedit a fi cele din domeniul serviciilor, respectiv alimentaţie publică - fast food, restaurante, catering şi retail, educaţie, training, copii, curăţenie. Noutatea pentru acest an de criză pe piaţa francizelor este finanţarea cheltuielilor francizei de către francizor (titularul drepturilor oferite spre comercializare) şi nu de cel francizat (beneficiar). Aceste cheltuieli care nu pot fi acoperite momentan prin credite, pentru că băncile nu mai dau împrumuturi din cauza crizei financiare, urmează să fie recuperate ulterior de francizor. \"Blocarea creditării a frînat dezvoltarea pieţei francizei pentru că multe din dezvoltări se fac prin credite. În acest sens, pe piaţă, au apărut schimbări în metodologia afacerii în sistem de franciză. În primul rînd francizorii se gîndesc să finanţeze ei extinderea afacerilor. Francizorul participă şi el cu o parte din bani şi stabileşte prin contract cu cel care cumpără franciza modalitatea de rambursare a finanţării. Cei care vor avea bani să finanţeze extinderea se vor dezvolta liniştiţi\", a declarat directorul în cadrul CHR Consulting, Răzvan Blid.

O altă schimbare este reprezentată de apariţia unei nişe de investitori care provin din rîndul managerilor de mijloc şi de vîrf (middle şi top management) concediaţi de companiile care au făcut restructurări în ultimele luni. \"Aceştia se trezesc fără job şi nu-şi mai găsesc un alt loc de muncă şi, cu banii economisiţi sau primiţi din plăţi compensatorii, încep o afacere de cont propriu. Această tendinţă a început să se manifeste de la începutul anului\", a spus Blid. Cei mai mulţi dintre cei care vor să înceapă o afacere în sistem de franciză se orientează acum spre sistemele din domeniul alimentaţiei publice şi spre cele care nu presupun un nivel investiţional mare. \"Este vorba de patiserii, gogoşerii, care necesită investiţii minime de 5.000 de euro şi care se adresează clienţilor finali din segmentul mediu spre jos\", a menţionat reprezentantul firmei de consultanţă. În aceste condiţii, în acest an, vor fi francizori care vor putea susţine afacerile noi, dar şi unii care îşi vor conserva reţelele pentru a face faţă crizei. \"În perioada octombrie - decembrie 2008, afacerile reţelelor de franciză au scăzut cu 10-15-20%, iar în prezent se simte o constanţă în afaceri. Aş fi foarte fericit dacă cifra de afaceri a firmelor care operează în sistem de franciză se va menţine la nivelul de 1,25 miliarde de euro, înregistrat în 2008. Dar este greu să prevezi ce se va întîmpla, pe de o parte din cauza factorilor interni care ţin de capacitatea francizorilor de a fi buni manageri, iar pe de altă parte din cauza evoluţiei economiei, a fiscalităţii sau a şomajului\", a mai spus Blid. Potrivit datelor CHR Consulting, printre numele noi de reţele de franciză care vor opera pe piaţa românească în acest an se numără Papa John\'s Pizza Restaurant and Delivery din Statele Unite ale Americii, Caffe Vergnano Italia, Vapiano, G-Star - principalul competitor al brandului Diesel. Franciza este operaţiunea care îmbracă forma unui contract prin care o persoană numită francizor îi acordă unei alte persoane, numită beneficiar sau francizat , dreptul de exploatare a unui ansamblu de drepturi de proprietate industrială sau intelectuală, în scopul de producţie sau de comercializare a anumitor tipuri de produse şi/sau de servicii. Obţinera unei francize implică plata unei taxe de intrare în sistem precum şi a unor redevenţe anuale, de regulă sub forma unui procent din cifra de afaceri.