Doi ani fără Sergiu Nicolaescu

06:59:42 / 03 Ianuarie 2015

Sergiu

A fost un mare actor si regizor! Insa doar in memoria romanilor. Nici un premiu international,de orice fel,pentru cele peste 60 filme. A fost,prin felul sau de a fi,o piedica enorma in afirmarea altor regizori tineri prin puterea deciziilor sale,inclusiv in dirijarea fondurilor materiale. De fapt a fost un tipic personaj care a stiut,pe baza uriasului sau talent,sa se descurce in comunism. Cat despre "casatoria" lui cand avea 65 ani cu o tanara de doar 19...