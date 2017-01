Doi arendaşi cer subvenţie agricolă pentru acelaşi teren

APIA, LA MIJLOC Scandalul dintre Primăriile Bărăganu şi Mereni privind administraţia care deţine o suprafaţă de teren de 154 de hectare din zona de hotar ia amploare. Amintim că cele două administraţii locale sunt în litigiu, din primăvară, pentru că fiecare dintre ele îşi adjudecă dreptul asupra terenului şi contestă valabilitatea documentelor prezentate de partea adversă. Pe lângă cele două administraţii locale în conflict mai sunt implicaţi şi doi arendaşi care au închiriat terenul, fiecare separat de la câte una din cele două administraţii locale. Aşadar avem două primării şi două rânduri de arendaşi, problema fiind că pământul e numai unul. După cum am arătat într-o ediţie anterioară, în primăvară, primarul comunei Bărăganu, Titu Neague, a explicat că după ce a observat că, în acte, terenurile aparţin comunei Bărăganu, le-a dat în arendă unei firme, pentru a le lucra. Asta până când va fi lămurită situaţia juridică a terenurilor, urmând ca mai apoi proprietarii de drept să fie repuşi în drepturi. Şi pentru că cei care luaseră terenul în arendă de la Mereni însămânţaseră deja pământul, noii arendaşi au arat din nou şi au însămânţat altă cultură. Având în vedere că au rămas cu banii daţi, cu lucrări executate şi fără nicio şansă de câştig, arendaşii de la Mereni au depus plângere penală la Poliţia Economică, care încă cercetează cazul. Revenind „în zilele noastre“, o nouă instituţie a intrat pe fir în scandalul funciar. Agenţia de Plăţi şi Intervenţii în Agricultură (APIA) a primit două cereri pentru subvenţie pentru aceeaşi suprafaţă de teren pe care, conform documentelor, fuseseră plantate două culturi diferite de către două firme diferite. Pentru a şti cui îi acordă subvenţia, reprezentanţi ai APIA au mers, marţi, în teren pentru a vedea ce cultură există şi pentru a măsura terenurile. Foarte logic şi relativ simplu, am putea spune la prima vedere. Ei bine, nu e chiar aşa!

CONFLICT DE INTERESE? În momentul măsurătorii şi-au făcut apariţia în câmp şi reprezentanţi ai Poliţiei Economice, care potrivit primarului din Bărăganu nu aveau ce căuta acolo. Mai mult, Neague susţine că inspectorul principal al Poliţiei Economice Nicolae Tomescu a făcut afirmaţii nefondate şi chiar s-a pronunţat asupra cazului înainte ca o instanţă să dea o soluţie. În plus, Neague susţine că Tomescu nu ar trebui să cerceteze acest caz, pentru că se află în conflict de interese. „Nicolae Tomescu este rudă de gradul doi cu arendaşii de la Mereni şi, prin urmare, are interes direct în acest caz, motiv pentru care nu ar trebui să se afle printre anchetatori“, a declarat Neague. Primarul a mai spus că poliţistul nu a venit singur, ci însoţit de vreo 10 persoane din Mereni, încercând să facă presiuni asupra celor de la APIA, „pe care nici nu-i lăsa să măsoare terenul“. „L-am rugat să renunţe la acuzaţii şi i-am spus că APIA va decide cui îi revine subvenţia. În replică, Tomescu a spus că profit de puterea politică şi că documentele pe care le-am prezentat sunt false. Sunt afirmaţii nefondate şi doar judecătorii se pot pronunţa dacă acele documente sunt sau nu reale. Nu ştiu însă la ce putere politică s-a referit. Aşa înţelege acest inspector să-şi facă datoria, în loc să constate că nişte terenuri au fost lucrate abuziv timp de 17 ani, în loc să ajungă la adevăraţii proprietari. Din aceste motive am solicitat conducerii Inspectoratului de Poliţie Judeţean să desemneze pe altcineva care să instrumenteze dosarul. Interesele personale nu au ce căuta aici“, a mai spus primarul. Pe de altă parte, reprezentanţii Poliţiei Economice şi-au explicat prezenţa prin faptul că acele măsurători şi actele pe care le prezentau cele două părţi constituie documente în ancheta pe care ei o desfăşoară şi au evitat să facă alte precizări pe motiv că cercetările sunt încă în desfăşurare. Nu se explică însă afirmaţiile şi acuzele pe care inspectorul de Poliţie din teren le-a făcut la adresa primarului din Bărăganu. Vom reveni cu amănunte.